Superintendencia de Salud fija en 3,5% el tope para alzas en precios de planes de isapres / Agencia Uno

La Superintendencia de Salud publicó este lunes en el Diario Oficial el Indicador de Costos de la Salud (ICSA) 2025, que alcanzó 3,5%.

Este porcentaje será el tope máximo que las isapres podrán considerar en el proceso de Adecuación del Precio Base (APB) 2026, lo que abre un nuevo capítulo para los cotizantes que siguen de cerca cualquier ajuste en sus planes.

La autoridad fue clara en un punto clave para la economía de bolsillo: el ICSA no equivale a un aumento automático del precio base. El comunicado subraya que “el ICSA no es el porcentaje de alza de precio base que pagarán los cotizantes: es sólo el tope máximo que ninguna Isapre puede superar”.

Además, el alza real —si es que se aplica— dependerá de la verificación que realice la Superintendencia a cada institución.

“Sólo podrá cobrar lo que acredite”

El superintendente Víctor Torres explicó que el proceso tiene dos “candados” para evitar cobros injustificados. En sus palabras, “el ICSA establece un límite claro que ninguna Isapre puede superar, 3,5%”, pero añadió el filtro decisivo: “verificamos que el alza informada por cada institución esté respaldada en costos reales y auditables. Sólo podrá cobrar lo que acredite”.

El ICSA es un indicador técnico que mide la variación de costos por prestaciones y subsidios por incapacidad laboral (SIL). Su cálculo compara enero-diciembre de 2025 versus enero-diciembre de 2024 y sigue una metodología auditada y certificada por el INE.

¿Cómo opera en la práctica? Cada isapre decide si aplicará alza y en qué porcentaje, pero siempre dentro del tope. Luego, la Superintendencia verifica si lo informado se sostiene en costos reales. Si la isapre pide más de lo verificado, solo podrá subir lo acreditado; y si lo verificado supera el 3,5%, igual queda limitada por el tope.

Finalmente, el comunicado aclara cuándo se sentiría el cambio: “El incremento se verá reflejado en la cotización que se debe pagar en el mes de junio de 2026”.