Quién es Judith Marín, la futura ministra de la Mujer que asumirá en el gobierno de José Antonio Kast tras cambio de mando 2026

Chile vivirá una jornada clave este miércoles 11 de marzo, cuando se efectúe el cambio de mando presidencial en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

En la ceremonia republicana el Presidente Gabriel Boric le entregará la banda presidencial al mandatario electo José Antonio Kast, quien asumirá durante los próximos cuatro años en La Moneda.

La instancia marcará el inicio del gobierno de Kast y de los miembros de su gabinete. Entre ellos, figura quien será su nueva ministra de la Mujer: Judith Marín.

El perfil de la nueva ministra de la Mujer, Judith Marín

Con 30 años de edad, Judith Marín se convertirá en la ministra más joven del gabinete de José Antonio Kast. La futura jefa de la cartera de la Mujer, es secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC), colectividad que apoyó a Kast durante la primera vuelta presidencial.

Marín es profesora de castellano titulada en la Universidad de Santiago (Usach) y también ha ejercido cargos públicos anteriormente. Entre 2021 y 2024, militando por Renovación Nacional (RN), fue concejala de la comuna de San Ramón.

Años después, fue candidata a diputada por el distrito 12 y buscó la reelección como concejala en 2024, sin resultar electa.

Judith Marín ha manifestado públicamente su postura conservadora en temas valóricos. De hecho, ha planteado la posibilidad de evaluar el enfoque del Ministerio de la Mujer propiamente tal.

El pasado domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Marín manifestó en redes sociales que a partir del 11 de marzo trabajará en: