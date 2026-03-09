En las últimas horas se instaló con fuerza el rumor de un posible romance entre Kylian Mbappé y Ester Expósito, sobre todo tras coincidir en París durante la Semana de la Moda.

Medios y cuentas de espectáculos sostienen que ambos habrían sido vistos compartiendo en un restaurante y luego en un local nocturno, lo que disparó la especulación en redes sociales.

La versión tomó más vuelo cuando distintas publicaciones aseguraron que el domingo fueron captados saliendo del mismo hotel en París y subiendo a un vehículo, una secuencia que se viralizó y fue replicada por portales internacionales.

Aun así, se trata de indicios basados en registros fotográficos y testimonios de terceros, no en confirmaciones oficiales de los protagonistas.

Otro elemento que alimenta el “caso” son los reportes sobre un supuesto traslado posterior hacia Madrid, que algunos medios atribuyen a un viaje compartido tras esas apariciones en la capital francesa. Hasta ahora, no hay una declaración pública de ninguno de los dos que confirme el vínculo, por lo que el tema sigue instalado en el terreno de la especulación mediática.

Ester Expósito sorprende con un vestido hecho con cientos de pinceles

En la Gran Cena del Louvre, la actriz y modelo española Ester Expósito cautivó a todos al desfilar por la alfombra roja con una creación particular: un vestido de tul bordado con cientos de pinceles.

Concebido como una auténtica obra de arte, este diseño forma parte de una serie de cinco trajes de alta costura inspirados en el Museo del Louvre, que homenajean a la creación artística en todas sus formas.

El vestido, llamado “Vestido de Malla Bordada con Pinceles”, pretende simbolizar la intersección entre la moda y las bellas artes, con cada pincel cosido a mano evocando la obra de los artistas reconocidos por el Louvre.

En un post de Instagram, se puede ver cómo la actriz hace gala del vestido. “La icónica Ester Expósito en Le Grand Dîner du Museo del Louvre, organizado por el Musée du Louvre”, se lee.

“[Ester] luciendo el Vestido de Malla Bordada con Pinceles, uno de los cinco diseños de alta costura inspirados en el Louvre, completamente bordado con cientos de pinceles”, cierra la publicación.