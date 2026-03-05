;

Conocida tienda de ropa anuncia remate final de sus prendas en todo Chile: precios parten en los $2.000

Entre los productos que se encuentran con descuento, hay poleras para mujeres, hombres y niños. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Esta semana, una conocida tienda de ropa anunció un remate total de todas sus prendas en sus distintas sucursales a lo largo de Chile.

Lo novedoso radica en el valor en que saldrán a la venta las diferentes vestimentas, cuyos precios parten en los $2.000 y llegan hasta los $4.000.

Según lo comunicado por la empresa, a través de redes sociales, el remate contempla poleras básicas y estampadas para: hombres, mujeres y niños.

¿Cómo comprar?

Se trata de un remate final que está realizando la tienda Family Shop en todas las sucursales que tiene a nivel nacional.

La venta de sus productos es de forma presencial en las tiendas físicas y también a través del sitio web de la empresa (disponible aquí). Una vez dentro de la plataforma, solamente hay que ingresar al anuncio del remate y revisar las prendas que están con descuentos.

Tras una revisión a la plataforma online de la tienda, se observa que hay poleras de todas las tallas e incluso también hay beatles en oferta.

A continuación, el anuncio compartido por la tienda:

