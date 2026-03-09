Este lunes formalizan al exfiscal Manuel Guerra por caso Hermosilla: acusan beneficios indebidos y faltas a deberes fiscales

Este lunes, desde las 09.00 horas, comienza la formalización del exfiscal Manuel Guerra , quien es investigado por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho agravado y violación de secreto, en el marco del denominado caso Hermosilla.

La querella en contra del ex persecutor, presentada por la Fiscalía Regional de Arica y aprobada por la Corte de Apelaciones de Santiago, consta de dos capítulos.

El primero sostiene que el exfiscal habría utilizado su posición para solicitar y gestionar beneficios indebidos , manteniendo una relación directa con el abogado Luis Hermosilla, también imputado en el caso.

Solicitarán prisión preventiva para Manuel Guerra

Y el segundo apunta a infracciones reiteradas a los deberes de legalidad, objetividad y reserva que deben cumplir los fiscales en el ejercicio de su cargo. Por ello, los querellantes solicitarán la medida cautelar de prisión preventiva.