Este lunes formalizan al exfiscal Manuel Guerra por caso Hermosilla: acusan beneficios indebidos y faltas a deberes fiscales
La audiencia se realizará en el Centro de Justicia de Santiago y los querellantes solicitarán prisión preventiva.
06:38
Este lunes, desde las 09.00 horas, comienza la formalización del exfiscal Manuel Guerra, quien es investigado por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho agravado y violación de secreto, en el marco del denominado caso Hermosilla.
La querella en contra del ex persecutor, presentada por la Fiscalía Regional de Arica y aprobada por la Corte de Apelaciones de Santiago, consta de dos capítulos.
El primero sostiene que el exfiscal habría utilizado su posición para solicitar y gestionar beneficios indebidos, manteniendo una relación directa con el abogado Luis Hermosilla, también imputado en el caso.
Solicitarán prisión preventiva para Manuel Guerra
Y el segundo apunta a infracciones reiteradas a los deberes de legalidad, objetividad y reserva que deben cumplir los fiscales en el ejercicio de su cargo. Por ello, los querellantes solicitarán la medida cautelar de prisión preventiva.
La audiencia de formalización se realizará en el Centro de Justicia de Santiago, instancia a la que Manuel Guerra deberá comparecer. En caso de no presentarse sin una justificación, podrá ser conducido por la fuerza pública.
