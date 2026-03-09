;

Fin de la vía judicial para Héctor Espinosa: Suprema ratifica condena de 17 años de cárcel para exdirector de la PDI

El máximo tribunal rechazó el recurso de nulidad de la defensa, confirmando las penas por malversación, lavado de activos y falsificación de instrumento público.

Mario Vergara

Francisco Gutiérrez

Suprema ratifica condena de 17 años de cárcel para exdirector de la PDI

Suprema ratifica condena de 17 años de cárcel para exdirector de la PDI

La Corte Suprema puso punto final al proceso judicial contra el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, al ratificar de manera unánime su condena a 17 años de presidio efectivo. La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del máximo tribunal, la cual rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa del otrora jefe policial, confirmando así la sentencia dictada originalmente hace tres meses por el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago.

Espinosa fue hallado culpable de los delitos reiterados de malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público. La investigación, encabezada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, logró acreditar que el exdirector desvió fondos destinados a gastos reservados de la institución para beneficio personal y familiar. Con este fallo, la ex autoridad deberá ingresar al Anexo Penitenciario Capitán Yáber para cumplir la totalidad de su pena.

Sanciones económicas y decomisos

Además de la pena de cárcel, el fallo ratificado impone un severo castigo patrimonial. Espinosa fue sentenciado al pago de $146 millones por concepto de indemnización al fisco, además de las costas del proceso, tras ser considerado por la justicia como “vencido totalmente en la demanda civil”.

De manera paralela, la justicia ordenó el decomiso de cuatro propiedades pertenecientes a Espinosa y su cónyuge, María Magdalena Neira. Entre los bienes incautados figuran un departamento, bodegas y estacionamientos situados en la comuna de Las Condes, los cuales pasan ahora a manos del Estado como parte de la reparación del daño causado.

El fallido recurso de nulidad

La defensa del exdirector había recurrido al máximo tribunal alegando supuestas vulneraciones a las garantías constitucionales y errores en la aplicación del derecho durante el juicio oral. Los abogados de Espinosa sostuvieron que el Ministerio Público no había realizado una indagatoria correcta sobre su patrimonio, omitiendo que sus recursos económicos provenían de gastos reservados asignados a su cargo.

Sin embargo, los ministros de la Segunda Sala desestimaron estos argumentos, validando íntegramente el trabajo de la Fiscalía y la sentencia previa. Con la confirmación de la Suprema, se agotan todas las instancias de apelación para Héctor Espinosa, consolidando una de las condenas más altas aplicadas a una ex autoridad de las fuerzas de orden y seguridad en la historia reciente de Chile.

