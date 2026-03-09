Fatal discusión familiar en Recoleta: hombre asesinó a su cuñado en medio de reunión en un cité

Durante la madrugada de este lunes, un hombre murió tras ser atacado con un arma blanca en medio de una discusión familiar en la comuna de Recoleta, región Metropolitana.

El hecho ocurrió al interior de un cité ubicado en calle Arzobispo Valdivieso, hasta donde concurrió personal de Carabineros luego de recibir un llamado al 133.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba compartiendo con familiares, instancia en la que consumían bebidas alcohólicas . En ese contexto, se originó una discusión que escaló hasta derivar en una agresión con un arma blanca.

“Toma un arma blanca y comienza una agresión”

El capitán Carlos Hernández, oficial de ronda Prefectura Santiago Norte, explicó que “a raíz de una discusión que se investiga en el lugar, uno de los sujetos toma un arma blanca y comienza una agresión con este elemento”.

Según relató una de las mujeres presentes –conviviente de la víctima–, momentos antes se encontraba junto a sus hijos, su hermana y la pareja de esta compartiendo al interior del cité, cuando se produjo el conflicto .

Tras el ataque, personal de Carabineros realizó patrullajes por el sector y logró ubicar al presunto autor en calle Zapadores. El sujeto fue detenido mientras estaba en un paradero en compañía de su conviviente y su hijo de 8 años.