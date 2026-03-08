El paciente que el sistema “olvidó”: 17 años esperando una cirugía por un bocio tiroideo que le impide respirar

La realidad de las listas de espera en Chile tiene rostro y nombre en la Región de la Araucanía. Ariel Melgarejo convive desde el año 2008 con un bocio tiroideo, un bulto en su cuello que ha crecido de manera desproporcionada durante los últimos 17 años.

Lo que comenzó como una pequeña anomalía, hoy se ha transformado en una afección crítica que le provoca dificultades para respirar, ahogos nocturnos, dolores de pecho y una desviación de la tráquea constatada desde 2011.

A pesar de haber iniciado sus controles en 2009, Ariel relata que el sistema público solo lo ingresó formalmente a la lista de espera quirúrgica en 2023. Durante los años intermedios, el paciente asegura haber recibido llamados del hospital solo para confirmar si seguía interesado en la intervención. “Me llamaban cada seis meses para preguntarme si todavía necesitaba la hora, es algo lógico, uno está esperando porque lo necesita”, señaló Melgarejo en entrevista con Radio ADN.

El “portazo” del sector privado y la prioridad oncológica

Ante la nula respuesta pública, la familia intentó buscar una solución en el sector privado, donde se enfrentaron a una barrera económica infranqueable. Ariel recordó una consulta en la Clínica Mayor de Temuco, donde la primera pregunta del médico fue determinante: "¿Ustedes tienen plata?“. Al responder negativamente, no se les entregó presupuesto ni alternativas de derivación efectiva al sistema público, calificando el episodio como “una burla”.

Por otro lado, la respuesta del Hospital de Temuco ante los reclamos de su familia fue que el caso no representaba una prioridad al no ser de carácter canceroso. “Le dijeron a mi hijo que lo mío no era prioridad porque no tiene cáncer. Uno entiende que se priorice eso, pero ya son 17 años”, enfatizó el afectado, quien además padece desgaste en la columna y dolores crónicos de cabeza producto del peso del bulto.

Una luz tras la viralización

La situación dio un giro tras la difusión del caso en redes sociales y medios de comunicación. Según relató Ariel, solo un día después de que su historia se hiciera pública, el hospital se contactó con él para realizar una encuesta y agilizar órdenes de exámenes. Incluso el diputado Juan Carlos Beltrán y representantes de Derechos Humanos han intervenido para presionar por una pronta cirugía.

Actualmente, Melgarejo se encuentra realizando los exámenes preoperatorios exigidos por el hospital, con la esperanza de que esta vez el compromiso sea real. “La idea es que no sean solo palabras, que esto no sea solo una ilusión para la familia”, concluyó el paciente, quien recalca que su lucha no es por dinero, sino por recuperar la salud y la capacidad de respirar con normalidad tras casi dos décadas de abandono.