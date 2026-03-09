“¿Cómo no vas a seguir a tu marido?”: destapan crisis entre Pinilla y Gissella Gallardo en medio de complejo momento

La relación entre Gissella Gallardo y el exfutbolista Mauricio Pinilla volvió a quedar en el centro de la conversación televisiva luego de que el programa Primer Plano abordara una serie de rumores sobre un posible nuevo quiebre en la pareja.

Durante la emisión del espacio de Chilevisión, panelistas comentaron que el matrimonio estaría atravesando un complejo escenario marcado por problemas económicos, cuestionamientos sobre el estilo de vida familiar y también por la salud del exdelantero.

Instagram Ampliar

En el programa se recordó que Pinilla recientemente fue diagnosticado con cáncer a la piel, condición que, según se mencionó en el panel, tendría un pronóstico favorable. Sin embargo, este tema se sumaría a otras dificultades que han afectado al exjugador en los últimos meses.

Entre los antecedentes comentados en el espacio televisivo, se mencionaron supuestas tensiones al interior de la relación y versiones que apuntan a un desgaste tras el proceso de rehabilitación que Pinilla había enfrentado previamente. De acuerdo con lo discutido en el panel, la pareja había retomado su relación luego de un periodo complejo, etapa en la que Gallardo incluso lo acompañó públicamente.

“Antes, ellos habían anunciado públicamente que habían vuelto, él volvió a la casa y efectivamente ya había estado en rehabilitación (...) retoman la relación, ella lo cuenta, incluso en el programa en el que trabaja, muchas veces, habló de por qué decidió perdonar todas las cosas, pero efectivamente, nuevamente hay un desgaste en la relación que tiene que ver no solo con lo económico, sino que también con el tema de los carretes, de los excesos, de la presión también de un remate a portas“, dijo Cecilia Gutiérrez.

“¿Cómo no vas a poder...?”

Otro aspecto que llamó la atención del panel fue la dinámica pública de la pareja, incluyendo detalles como que no se siguen en redes sociales o que Gallardo no utiliza anillo de matrimonio, elementos que algunos interpretaron como señales de distanciamiento.

"Yo escuché una declaración de la Gissella que me llamó la atención: que ellos estaban hace mucho tiempo juntos, pero que ella no se ponía argolla, que tampoco se seguían en redes sociales. O sea, si uno vuelve en un matrimonio que lleva tantos años, ¿cómo no vas a poder seguir a tu marido en redes sociales? (...) más sabiendo cómo son los futbolistas, que les gusta jotear a las minas por redes sociales y whatsappearse o mandarse mensajes, yo con mayor razón lo seguiría, ¿o no?“, planteó Francisca Merino.

A lo anterior, el creador digital, Danilo 21 sumó: “Yo creo que esto tiene que ver todavía con estas intenciones de mantenerse como una gran familia, mantener como el estatus de personas que ostentan mucho dinero todavía y esto pasa no solamente en los futbolistas, sino en la gente de la tele también. Tratan de llevar una vida que ya no tienen porque el éxito de repente sube, de repente baja".

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado públicamente un quiebre. Sin embargo, los comentarios emitidos en televisión volvieron a instalar dudas sobre el futuro de la relación en medio de un periodo especialmente complejo para el exfutbolista.