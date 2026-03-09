Así fue el partido con más expulsiones en la historia del fútbol: no fue tan grave como el Cruzeiro contra Atlético Mineiro

Las imágenes dieron la vuelta al mundo: patadas voladoras, puñetazos arteros, insultos ampulosos y golpes que dolieron hasta a los que los veían a miles de kilómetros. La final del Campeonato Mineiro 2026, entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, terminó con 23 expulsados según un informe que recién se conoció este lunes.

Ese caos en el Mineirao de Belo Horizonte, donde el equipo azul se quedó con el título, fue récord brasileño (superando las 22 rojas del olvidado Portuguesa – Botafogo por el Torneo Río-Sao Paulo de 1954) pero no mundial.

Hubo un partido del ascenso argentino que sigue siendo el que más rojas registró en toda la historia: 36 en total. Las imágenes muestran los hechos, pero no se aprecia un nivel de brutalidad tan alto como el del choque en el Mineirao.

El 26 de febrero de 2011, Claypole y Victoriano Arenas se enfrentaron en el estadio Rodolfo Capocasa, del partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, por un partido de la Primera D del fútbol argentino. El duelo culminó con una pelea generalizada, según el informe del árbitro, que expulsó a todos los futbolistas, incluidos a los suplentes. Fueron 36 expulsiones.

Como curiosidad, el estadio de Claypole fue inaugurado en 1979 con el nombre de “César Luis Menotti”, que acababa de ser campeón mundial con la Selección Argentina. Tiene una capacidad para 4.000 personas aproximadamente, muy lejos de los casi 62 mil asientos del Mineirao.