SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras temblor 5,1 registrado en el Biobío
El sismo se registró pasado el mediodía en la localidad de Puerto Saavedra.
Pasado el mediodía, un temblor de magnitud 5,1 se registró en el sur de Chile, específicamente en la región del Biobío.
Según indormó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo su epicentro a 63 kilómetros al norte de Puerto Saavedra.
Al respecto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas nacionales.
“SHOA indica que sismo magnitud 5.1, 63 km al N de Puerto Saavedra NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.