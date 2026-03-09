A horas de dejar la presidencia de Chile: Gabriel Boric confiesa cuáles fueron la mayores derrotas de su gobierno

A solo 48 horas de finalizar su periodo presidencial, el Mandatario Gabriel Boric realizó un análisis de los momentos más críticos de su gobierno en una entrevista concedida a Don Francisco en el programa Las Caras de La Moneda de Canal 13. Durante el diálogo, el Jefe de Estado identificó como una de sus mayores derrotas el resultado del primer proceso constituyente,.

“El rechazo de la primera propuesta constitucional significó un ajuste significativo de las prioridades”, reconoció Boric, explicando que ante ese escenario debió decidir entre ser “terco” o ajustar su comportamiento a lo que expresaba la ciudadanía. El Presidente defendió su gestión ante quienes sentenciaron que tras ese hito su administración llegaba a su fin: “El gobierno no se acabó en ningún caso, sino que seguimos gobernando hasta el último día”.

Frustraciones legislativas y bloqueos

El Presidente también manifestó su amargura por no haber concretado promesas emblemáticas de su programa, apuntando directamente a la oposición como responsable de los frenos parlamentarios:

Condonación del CAE: Boric expresó que le frustra “mucho” no haber logrado terminar con este crédito, acusando que un sector político bloqueó la iniciativa en el Congreso.

Sala Cuna: Lamentó que el proyecto no avanzara, responsabilizando particularmente a la UDI por su estancamiento legislativo.

La lección de los procesos constitucionales

Al ser consultado sobre el fracaso de los dos intentos por redactar una nueva Carta Magna, uno dominado por fuerzas provenientes de las movilizaciones de 2019 y otro liderado por la derecha, el mandatario saliente reflexionó sobre el mensaje enviado por los electores.

Para Boric, el hecho de que ambos textos fueran rechazados categóricamente evidencia que la sociedad chilena “no quiere prescindir de un sector de la sociedad” y que, por el contrario, demanda consensos transversales. “Chile quiere acuerdos entre quienes piensan distinto”, sentenció el Presidente, destacando que su equipo tuvo la capacidad de “ajustar el mapa y la brújula” a tiempo para enfrentar la realidad política impuesta por la ciudadanía.