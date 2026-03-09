;

A horas de dejar la presidencia de Chile: Gabriel Boric confiesa cuáles fueron la mayores derrotas de su gobierno

El Presidente saliente defendió su capacidad de adaptación tras el triunfo del Rechazo, asegurando que su gobierno “no se acabó” pese a los traspiés electorales.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

A solo 48 horas de finalizar su periodo presidencial, el Mandatario Gabriel Boric realizó un análisis de los momentos más críticos de su gobierno en una entrevista concedida a Don Francisco en el programa Las Caras de La Moneda de Canal 13. Durante el diálogo, el Jefe de Estado identificó como una de sus mayores derrotas el resultado del primer proceso constituyente,.

“El rechazo de la primera propuesta constitucional significó un ajuste significativo de las prioridades”, reconoció Boric, explicando que ante ese escenario debió decidir entre ser “terco” o ajustar su comportamiento a lo que expresaba la ciudadanía. El Presidente defendió su gestión ante quienes sentenciaron que tras ese hito su administración llegaba a su fin: “El gobierno no se acabó en ningún caso, sino que seguimos gobernando hasta el último día”.

Revisa también:

ADN

Frustraciones legislativas y bloqueos

El Presidente también manifestó su amargura por no haber concretado promesas emblemáticas de su programa, apuntando directamente a la oposición como responsable de los frenos parlamentarios:

  • Condonación del CAE: Boric expresó que le frustra “mucho” no haber logrado terminar con este crédito, acusando que un sector político bloqueó la iniciativa en el Congreso.
  • Sala Cuna: Lamentó que el proyecto no avanzara, responsabilizando particularmente a la UDI por su estancamiento legislativo.

La lección de los procesos constitucionales

Al ser consultado sobre el fracaso de los dos intentos por redactar una nueva Carta Magna, uno dominado por fuerzas provenientes de las movilizaciones de 2019 y otro liderado por la derecha, el mandatario saliente reflexionó sobre el mensaje enviado por los electores.

Para Boric, el hecho de que ambos textos fueran rechazados categóricamente evidencia que la sociedad chilena “no quiere prescindir de un sector de la sociedad” y que, por el contrario, demanda consensos transversales. “Chile quiere acuerdos entre quienes piensan distinto”, sentenció el Presidente, destacando que su equipo tuvo la capacidad de “ajustar el mapa y la brújula” a tiempo para enfrentar la realidad política impuesta por la ciudadanía.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad