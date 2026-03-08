Tras más de 70 disparos: fiesta en Pudahuel deja tres víctimas fatales

Santiago

Un triple homicidio con arma de fuego es investigado tras una violenta balacera registrada durante la madrugada en la comuna de Pudahuel, al interior de una fiesta realizada en el ex local Broadway.

De acuerdo con los primeros antecedentes, al menos tres sujetos armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra un grupo de jóvenes, generando una ráfaga de tiros que dejó más de 70 evidencias balísticas en el sitio del suceso.

El fiscal del equipo ECOH, Cristian Soto, explicó que el hecho fue reportado cerca de las 03:30 horas. En el ataque falleció en el lugar un ciudadano ecuatoriano, mientras que dos víctimas chilenas murieron posteriormente: una al exterior del recinto y otra tras ser trasladada a un centro asistencial.

Las víctimas corresponden a jóvenes de entre 20 y 21 años. Además, una cuarta persona resultó herida por un impacto balístico en la cabeza, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, el caso quedó a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada de Homicidios Metropolitana y peritos del Laboratorio de Criminalística, quienes realizan levantamiento de evidencia y empadronamiento de testigos para establecer la dinámica del ataque y dar con los responsables.