;

Tras más de 70 disparos: fiesta en Pudahuel deja tres víctimas fatales

Tres jóvenes murieron tras una violenta balacera registrada al interior del ex local Broadway. Una cuarta persona resultó herida.

Verónica Villalobos

Tras más de 70 disparos: fiesta en Pudahuel deja tres víctimas fatales

Tras más de 70 disparos: fiesta en Pudahuel deja tres víctimas fatales / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Santiago

Un triple homicidio con arma de fuego es investigado tras una violenta balacera registrada durante la madrugada en la comuna de Pudahuel, al interior de una fiesta realizada en el ex local Broadway.

De acuerdo con los primeros antecedentes, al menos tres sujetos armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra un grupo de jóvenes, generando una ráfaga de tiros que dejó más de 70 evidencias balísticas en el sitio del suceso.

El fiscal del equipo ECOH, Cristian Soto, explicó que el hecho fue reportado cerca de las 03:30 horas. En el ataque falleció en el lugar un ciudadano ecuatoriano, mientras que dos víctimas chilenas murieron posteriormente: una al exterior del recinto y otra tras ser trasladada a un centro asistencial.

Las víctimas corresponden a jóvenes de entre 20 y 21 años. Además, una cuarta persona resultó herida por un impacto balístico en la cabeza, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, el caso quedó a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada de Homicidios Metropolitana y peritos del Laboratorio de Criminalística, quienes realizan levantamiento de evidencia y empadronamiento de testigos para establecer la dinámica del ataque y dar con los responsables.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad