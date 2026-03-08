Ataque armado en Puente Alto deja a hombre grave

Santiago

Un hombre de aproximadamente 50 años se encuentra en estado grave tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado ocurrido la noche del sábado en la comuna de Puente Alto.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima se encontraba al interior de su automóvil estacionado frente al domicilio de un familiar cuando un grupo de sujetos llegó en dos vehículos. Según explicó el inspector Manuel Fuentes, uno de los individuos descendió y efectuó disparos contra el conductor.

Tras el ataque, un familiar trasladó al hombre de urgencia a un centro asistencial, donde permanece internado con lesiones de carácter grave.

Por instrucción del Ministerio Público, el caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística, que realizan peritajes en el lugar para esclarecer la dinámica del hecho.

En el sitio del suceso se levantó evidencia balística, mientras que las autoridades revisan cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables. Según la información preliminar, la víctima no registra antecedentes penales y el móvil del ataque aún se mantiene bajo investigación.