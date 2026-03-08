;

Ataque armado en Puente Alto deja a hombre grave

La víctima recibió un disparo en la cabeza mientras estaba dentro de su automóvil. La PDI investiga la participación de varios sujetos que llegaron en dos vehículos.

Verónica Villalobos

FOTO: OSCAR GUERRA/ UNO NOTICIAS

FOTO: OSCAR GUERRA/ UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Santiago

Un hombre de aproximadamente 50 años se encuentra en estado grave tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado ocurrido la noche del sábado en la comuna de Puente Alto.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima se encontraba al interior de su automóvil estacionado frente al domicilio de un familiar cuando un grupo de sujetos llegó en dos vehículos. Según explicó el inspector Manuel Fuentes, uno de los individuos descendió y efectuó disparos contra el conductor.

Revisa también

ADN

Tras el ataque, un familiar trasladó al hombre de urgencia a un centro asistencial, donde permanece internado con lesiones de carácter grave.

Por instrucción del Ministerio Público, el caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística, que realizan peritajes en el lugar para esclarecer la dinámica del hecho.

En el sitio del suceso se levantó evidencia balística, mientras que las autoridades revisan cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables. Según la información preliminar, la víctima no registra antecedentes penales y el móvil del ataque aún se mantiene bajo investigación.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad