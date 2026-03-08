Encuesta Criteria: 32% cree que Boric y Kast no han sido transparentes

Santiago

La última medición de Criteria abordó la controversia política entre el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast en torno al proyecto de cable submarino de fibra óptica que conectaría Chile con China. La disputa ha marcado la agenda política en los días previos al cambio de mando.

Según el sondeo, un 39% de los encuestados considera que Boric no ha dicho toda la verdad respecto al proyecto, mientras que un 29% cree que es Kast quien no ha revelado toda la información en medio del conflicto público por la iniciativa tecnológica.

En tanto, un 32% sostiene que ninguno de los dos ha sido completamente transparente, reflejando una percepción de desconfianza en el debate político que rodea al proyecto. La controversia se intensificó luego de que el cable submarino se transformara en un punto de fricción durante el proceso de transición entre ambos gobiernos.

La encuesta también consultó sobre el posicionamiento internacional de Chile en el contexto de las tensiones entre grandes potencias. Un 32% de los participantes señaló que el país debería priorizar la relación política con China, incluso si eso implicara alejarse de la política exterior de Estados Unidos.

En contraste, un 28% cree que Chile debería privilegiar su vínculo político y estratégico con Estados Unidos, aunque esa decisión pudiera afectar la relación económica con China, lo que muestra un escenario dividido respecto a la orientación internacional del país.