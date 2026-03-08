;

Canciller iraní rechaza negociar un alto al fuego con Estados Unidos e Israel mientras continúen los ataques

Abbas Araghchi afirmó que su país está preparado para responder si continúan los ataques militares.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES / KARIM JAAFAR

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, descartó la posibilidad de negociar un alto al fuego con Estados Unidos e Israel mientras continúen las operaciones militares contra su país.

El jefe de la diplomacia iraní aseguró que Teherán no considerará detener las hostilidades hasta que cesen los ataques.

ADN

GETTY IMAGES / Burak Kara

En una entrevista con la cadena NBC, el canciller afirmó que los bombardeos han provocado numerosas víctimas civiles y daños en infraestructura. Según señaló, entre los objetivos afectados se encuentran hospitales, centros educativos y zonas residenciales.

Araghchi recordó además que el conflicto actual se produce después de un episodio similar ocurrido el año pasado, cuando ataques contra instalaciones nucleares iraníes derivaron en un breve enfrentamiento que terminó con un alto al fuego tras doce días. A su juicio, aquel acuerdo no logró establecer una paz duradera.

Revisa también

ADN

“El último cese al fuego se aceptó de buena fe, pero no resolvió el conflicto”, explicó el ministro, quien añadió que cualquier nueva negociación deberá partir por esclarecer las razones de la ofensiva militar. “Primero deben explicar por qué iniciaron esta agresión”, sostuvo.

El canciller también advirtió que, si la tensión continúa aumentando, Irán está preparado para responder. En un mensaje difundido en redes sociales, lanzó una advertencia directa al expresidente estadounidense Donald Trump, señalando que una escalada del conflicto tendría consecuencias y que las fuerzas armadas iraníes están listas para actuar.

Las declaraciones se producen en medio de una fuerte crisis regional tras la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes. Según autoridades de Teherán, los ataques han dejado más de 1.300 muertos en territorio iraní.

En respuesta, Irán ha realizado ataques de represalia con misiles contra posiciones israelíes y bases militares estadounidenses ubicadas en distintos países de Oriente Medio.

En paralelo, Araghchi rechazó cualquier intento de influencia extranjera en la elección del nuevo líder supremo iraní, proceso que, según recalcó, corresponde exclusivamente a las instituciones del país.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad