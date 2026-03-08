Canciller iraní rechaza negociar un alto al fuego con Estados Unidos e Israel mientras continúen los ataques

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, descartó la posibilidad de negociar un alto al fuego con Estados Unidos e Israel mientras continúen las operaciones militares contra su país.

El jefe de la diplomacia iraní aseguró que Teherán no considerará detener las hostilidades hasta que cesen los ataques.

En una entrevista con la cadena NBC, el canciller afirmó que los bombardeos han provocado numerosas víctimas civiles y daños en infraestructura. Según señaló, entre los objetivos afectados se encuentran hospitales, centros educativos y zonas residenciales.

Araghchi recordó además que el conflicto actual se produce después de un episodio similar ocurrido el año pasado, cuando ataques contra instalaciones nucleares iraníes derivaron en un breve enfrentamiento que terminó con un alto al fuego tras doce días. A su juicio, aquel acuerdo no logró establecer una paz duradera.

“El último cese al fuego se aceptó de buena fe, pero no resolvió el conflicto”, explicó el ministro, quien añadió que cualquier nueva negociación deberá partir por esclarecer las razones de la ofensiva militar. “Primero deben explicar por qué iniciaron esta agresión”, sostuvo.

El canciller también advirtió que, si la tensión continúa aumentando, Irán está preparado para responder. En un mensaje difundido en redes sociales, lanzó una advertencia directa al expresidente estadounidense Donald Trump, señalando que una escalada del conflicto tendría consecuencias y que las fuerzas armadas iraníes están listas para actuar.

Las declaraciones se producen en medio de una fuerte crisis regional tras la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes. Según autoridades de Teherán, los ataques han dejado más de 1.300 muertos en territorio iraní.

En respuesta, Irán ha realizado ataques de represalia con misiles contra posiciones israelíes y bases militares estadounidenses ubicadas en distintos países de Oriente Medio.

En paralelo, Araghchi rechazó cualquier intento de influencia extranjera en la elección del nuevo líder supremo iraní, proceso que, según recalcó, corresponde exclusivamente a las instituciones del país.