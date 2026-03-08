Muere Country Joe McDonald, cantante que marcó Woodstock con su crítica a la guerra de Vietnam

El músico estadounidense Country Joe McDonald, reconocido por su papel en el movimiento contracultural de los años 60 y por su postura crítica frente a la guerra de Vietnam, falleció a los 84 años.

Según informó su entorno cercano, el artista murió el sábado en su casa en Berkeley, California. De acuerdo con su esposa, el deceso se produjo debido a complicaciones asociadas al Parkinson.

Nacido como Joseph Allen McDonald en Washington D. C., el cantante se convirtió en una de las voces más representativas de la música de protesta durante la década de 1960. Alcanzó notoriedad como líder de la banda Country Joe and the Fish, grupo surgido en la escena psicodélica del área de San Francisco.

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en el histórico festival Woodstock, donde interpretó su canción más famosa, I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag, un tema satírico que criticaba la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Su presentación, acompañada del conocido “Fish Cheer”, quedó inmortalizada en la película y el disco oficial del evento.

Tras la disolución de su banda a comienzos de los años 70, McDonald continuó su trayectoria como solista durante décadas. A lo largo de su carrera lanzó numerosos discos que mezclaban folk, rock y letras de contenido político y social.

El músico también mantuvo un fuerte compromiso con distintas causas, incluyendo el apoyo a veteranos de guerra, la defensa de los derechos civiles y la protección del medio ambiente.

Con más de medio siglo de actividad artística, Country Joe McDonald dejó una huella en la historia de la música y en la cultura de protesta de Estados Unidos. Su legado sigue ligado a la generación que utilizó el rock y el folk como herramientas de crítica social y expresión política.