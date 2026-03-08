;

Muere Corey Parker, actor de “Will & Grace” y “Viernes 13”, tras enfrentar complejo cáncer

El intérprete estadounidense enfrentaba un cáncer metastásico que se extendió por gran parte de su sistema óseo.

Nelson Quiroz

El actor estadounidense Corey Parker falleció a los 60 años luego de enfrentar una compleja enfermedad.

La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el intérprete murió el pasado 5 de marzo en la ciudad de Memphis, en Tennessee.

ADN

VARIETY

De acuerdo con medios internacionales, Parker llevaba tiempo luchando contra un cáncer metastásico en etapa IV. El diagnóstico se habría detectado luego de una cirugía de reemplazo de cadera, cuando los médicos descubrieron que la enfermedad se había extendido a gran parte de su sistema óseo.

Revisa también

ADN

En noviembre de 2025, el propio actor reveló públicamente que el cáncer había afectado cerca del 90% de sus huesos. Durante los últimos meses se sometió a distintos tratamientos, incluida radioterapia para aliviar el dolor en zonas como el brazo y la cadera. Sin embargo, el procedimiento también le provocó complicaciones en el esófago y dificultades para hablar.

Corey Parker nació el 8 de julio de 1965 en Nueva York y provenía de una familia vinculada al mundo del espectáculo, ya que era hijo de la actriz Rochelle “Rocky” Parker. Su carrera artística comenzó a muy temprana edad, con apariciones en producciones cuando apenas tenía cuatro años.

ADN

De izq a der: Actor Corey Parker, actor Patrick Dempsey y actriz Carrie Hamilton GETTY IMAGES / Ron Galella, Ltd.

El reconocimiento del público llegó durante la década de 1980, cuando participó en la película de terror Viernes 13 Parte V: Un nuevo comienzo (1985), una de las entregas de la popular saga cinematográfica.

Con el paso de los años, Parker continuó desarrollando su carrera tanto en cine como en televisión. Entre sus trabajos más recordados está su participación en la comedia televisiva Will & Grace, donde interpretó a uno de los intereses amorosos del personaje de Grace. También tuvo roles en series como Flying Blind y Nashville.

La muerte del actor ha generado numerosas reacciones entre seguidores y colegas de la industria, quienes recordaron su trayectoria en cine y televisión a lo largo de varias décadas.

