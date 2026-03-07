;

Ya no están obligados a usar el prefijo 600 ni 809 por la ley anti-spam: esta llamada no se identificará en tu teléfono

La Corte Suprema acogió el amparo económico del gremio tras considerar que la medida restringía arbitrariamente su quehacer financiero.

Mario Vergara

Llamadas spam

Llamadas spam / Anita Kot

En un fallo unánime que redefine el alcance de la normativa contra el spam telefónico, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de amparo económico interpuesto por la Asociación del Retail Financiero. La resolución deja sin efecto la obligación de que las llamadas de cobranza extrajudicial utilicen los prefijos 600 y 809, una medida que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) había implementado en agosto de 2025 para combatir las comunicaciones masivas no deseadas.

La decisión del máximo tribunal revoca un fallo previo de la Corte de Apelaciones y beneficia directamente a gigantes del sector como CMR Falabella, Lider-Bci, Ripley, Cencosud y Hites, entre otros. Según el gremio, la normativa había provocado un impacto severo en sus operaciones, reportando una disminución del 40% en la capacidad de contacto con clientes morosos y una caída cercana al 30% en la recuperación de deuda.

El argumento de la “Ilegalidad”

A partir del análisis del Oficio N°11.269/2025, la Suprema fue tajante al señalar que la Subtel sobrepasó sus competencias. El tribunal dictaminó que “no es posible calificar el ejercicio de la cobranza extrajudicial telefónica como un ‘servicio complementario’“, ya que no se trata de una prestación que el usuario contrata o solicita, sino de una gestión legítima de un acreedor hacia un deudor específico para exigir el pago de una deuda vigente.

Revisa también:

ADN

Bajo esta premisa, el fallo declaró que la autoridad de telecomunicaciones “ha incurrido en un acto ilegal al exceder sus competencias”. La justicia argumentó que, al imponer estos prefijos, se vulneró la garantía constitucional de ejercer una actividad económica lícita, entorpeciendo una fase fundamental del negocio financiero como lo es el cobro de créditos otorgados.

Precedente para otras industrias

La defensa del gremio, encabezada por la abogada Carla Bordoli Calcutta, destacó que este veredicto establece un hito legal. “Este fallo puede servir de precedente para la cobranza extrajudicial de otras industrias”, enfatizó la jurista, sugiriendo que otros sectores económicos podrían ahora solicitar ante la Subtel ser excluidos de la Resolución 286 basándose en los mismos fundamentos jurídicos.

Finalmente, el máximo tribunal recordó que la cobranza ya posee su propio marco regulatorio mediante la Ley N°21.320, la cual modifica la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Con este veredicto, las empresas de retail recuperan la facultad de realizar llamados de cobranza sin identificadores de llamadas masivas, despejando el camino para normalizar sus tasas de recupero de cartera vencida.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad