El violento episodio que terminó con la pareja de Camila Polizzi detenido por VIF

Durante la madrugada de este sábado, Augusto Puga, pareja de la imputada en el “Caso Lencería”, Camila Polizzi, fue formalizado por el delito de violencia intrafamiliar (VIF). El procedimiento judicial se originó tras una serie de altercados que comenzaron en la vía pública y se trasladaron al domicilio que ambos comparten en Concepción.

Desarrollo de los hechos

De acuerdo con los antecedentes del caso, la pareja se encontraba en un bar del sector de Plaza Perú. Alrededor de la 01:30 de la madrugada, mientras regresaban a su hogar, se inició una fuerte discusión en la vía pública, publica Meganoticias.

Agresión en el domicilio: Posteriormente, Puga ingresó a la vivienda donde continuó la disputa. Según los reportes, el hombre tomó a Polizzi del brazo en ambas ocasiones, provocándole lesiones menos graves.

Detención: Ambos fueron detenidos inicialmente; sin embargo, Camila Polizzi recuperó su libertad a las 06:00 horas, mientras que Puga pasó a control de detención.

Resolución Judicial

Tras la audiencia de formalización, el tribunal impuso a Augusto Puga las siguientes medidas cautelares:

Abandono del hogar que compartía con la víctima. Prohibición de acercarse a Camila Polizzi. Prohibición de contactar a la víctima por cualquier medio.

Contexto: La situación legal de Camila Polizzi

Este incidente ocurre mientras Polizzi enfrenta un complejo escenario judicial relacionado con la arista “Lencería” del Caso Convenios. Actualmente, se le investiga por el uso irregular de fondos públicos obtenidos a través de la Fundación En Ti, dinero que habría sido destinado a fines personales como compras de ropa y cenas.

La excandidata a alcaldesa arriesga hasta 28 años de cárcel por delitos de estafa y lavado de activos. Cabe recordar que, desde noviembre del año pasado, su medida cautelar fue rebajada de arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno, lo que le permite realizar actividades laborales durante el día.