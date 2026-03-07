;

El violento episodio que terminó con la pareja de Camila Polizzi detenido por VIF

Augusto Puga quedó con prohibición de acercarse o contactar a la imputada del Caso Lencería tras ser formalizado por lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar.

Mario Vergara

X @puranoticia

X @puranoticia

Durante la madrugada de este sábado, Augusto Puga, pareja de la imputada en el “Caso Lencería”, Camila Polizzi, fue formalizado por el delito de violencia intrafamiliar (VIF). El procedimiento judicial se originó tras una serie de altercados que comenzaron en la vía pública y se trasladaron al domicilio que ambos comparten en Concepción.

Desarrollo de los hechos

De acuerdo con los antecedentes del caso, la pareja se encontraba en un bar del sector de Plaza Perú. Alrededor de la 01:30 de la madrugada, mientras regresaban a su hogar, se inició una fuerte discusión en la vía pública, publica Meganoticias.

  • Intervención de terceros: Transeúntes que presenciaron la pelea ayudaron a Polizzi a ingresar a su departamento y agredieron a Puga.
  • Agresión en el domicilio: Posteriormente, Puga ingresó a la vivienda donde continuó la disputa. Según los reportes, el hombre tomó a Polizzi del brazo en ambas ocasiones, provocándole lesiones menos graves.
  • Detención: Ambos fueron detenidos inicialmente; sin embargo, Camila Polizzi recuperó su libertad a las 06:00 horas, mientras que Puga pasó a control de detención.

Revisa también:

ADN

Resolución Judicial

Tras la audiencia de formalización, el tribunal impuso a Augusto Puga las siguientes medidas cautelares:

  1. Abandono del hogar que compartía con la víctima.
  2. Prohibición de acercarse a Camila Polizzi.
  3. Prohibición de contactar a la víctima por cualquier medio.

Contexto: La situación legal de Camila Polizzi

Este incidente ocurre mientras Polizzi enfrenta un complejo escenario judicial relacionado con la arista “Lencería” del Caso Convenios. Actualmente, se le investiga por el uso irregular de fondos públicos obtenidos a través de la Fundación En Ti, dinero que habría sido destinado a fines personales como compras de ropa y cenas.

La excandidata a alcaldesa arriesga hasta 28 años de cárcel por delitos de estafa y lavado de activos. Cabe recordar que, desde noviembre del año pasado, su medida cautelar fue rebajada de arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno, lo que le permite realizar actividades laborales durante el día.

¿Has sufrido una situación de violencia o conoces a alguien?

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tiene a disposición el fono *1455, atendido por especialistas en violencia, que entrega orientación a todas las mujeres que sufren o son testigos de maltrato físico y/o psicológico.

Su función es informar a las mujeres sobre sus derechos, los procesos de denuncia y los servicios. Y algo importante: es gratuito, confidencial y su horario de atención es de 08:00 a 00:00 horas, excepto festivos.

Revisa más información en este link.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad