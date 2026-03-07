;

“Gente llorando”: revelan el profundo quiebre que dejó la renuncia de Julio César Rodríguez a Chilevisión

“El ambiente que se respira en el canal es de suma tristeza y resignación”, afirmó el influencer de farándula Danilo 21.

Javier Méndez

“Gente llorando”: revelan el profundo quiebre que dejó la renuncia de Julio César Rodríguez a Chilevisión

El viernes de esta semana, Julio César Rodríguez confirmó su salida de Chilevisión. A partir del 13 de abril, el periodista dejará todas sus responsabilidades en el canal de TV.

La noticia tomó por sorpresa a muchos, sobre todo porque el rostro llevaba 13 años de trabajo y en 2025 había asumido como director de programación.

“En Chilevisión está la escoba con Julio César y los nuevos dueños, porque él quiere transformar el canal en el número uno en sintonía... En cambio, los nuevos jefes quieren atraer auspiciadores y no les importa el rating", sostuvo el periodista Luis Sandoval en Modo Cahuín.

Revisa también:

ADN

Por otro lado, el influencer de farándula Danilo 21 también apuntó a las posibles razones para la abrupta salida. “Era algo que yo sabía y que todos sentíamos en el aire”, comentó. Según el, se notó el cambio de administración de Paramount a Vytal Group.

“Siento que todos lo sufrimos de cierta forma (…). Gente llorando. Los de producción están muy afectados. El ambiente que se respira en el canal es de suma tristeza y resignación”, describió en Todo se sabe de Lola TV.

Toda la gente en el canal se lo veía venir, porque obviamente si los dueños nuevos le terminaban pisando los pies a Julio, limitándolo (…), era obvio que iba a terminar renunciando”, explicó el creador de contenido.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad