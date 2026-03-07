“Gente llorando”: revelan el profundo quiebre que dejó la renuncia de Julio César Rodríguez a Chilevisión

El viernes de esta semana, Julio César Rodríguez confirmó su salida de Chilevisión. A partir del 13 de abril, el periodista dejará todas sus responsabilidades en el canal de TV.

La noticia tomó por sorpresa a muchos, sobre todo porque el rostro llevaba 13 años de trabajo y en 2025 había asumido como director de programación.

“En Chilevisión está la escoba con Julio César y los nuevos dueños, porque él quiere transformar el canal en el número uno en sintonía... En cambio, los nuevos jefes quieren atraer auspiciadores y no les importa el rating", sostuvo el periodista Luis Sandoval en Modo Cahuín.

Por otro lado, el influencer de farándula Danilo 21 también apuntó a las posibles razones para la abrupta salida. “Era algo que yo sabía y que todos sentíamos en el aire”, comentó. Según el, se notó el cambio de administración de Paramount a Vytal Group.

“Siento que todos lo sufrimos de cierta forma (…). Gente llorando. Los de producción están muy afectados. El ambiente que se respira en el canal es de suma tristeza y resignación”, describió en Todo se sabe de Lola TV.

“Toda la gente en el canal se lo veía venir, porque obviamente si los dueños nuevos le terminaban pisando los pies a Julio, limitándolo (…), era obvio que iba a terminar renunciando”, explicó el creador de contenido.