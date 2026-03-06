La advertencia de Insulza a Kast por viaje a EE.UU.: “Que tenga una posición propia y no adhiera automáticamente a Trump”

Durante este viernes, el senador José Miguel Insulza conversó con ADN Hoy y abordó la visita del presidente electo José Antonio Kast a Estados Unidos para participar en un encuentro de gobernantes de derecha latinoamericanos convocado por el presidente Donald Trump, instancia que se da en medio del proceso de cambio de mando en Chile.

“Estas reuniones claramente tienen un objetivo. Lo que se busca es reunir a la mayor cantidad posible de gobernantes latinoamericanos para preparar el encuentro que el presidente Trump va a tener con el presidente de China a fin de mes”, señaló.

En esa línea, agregó que el encuentro se enmarca en una estrategia impulsada desde Washington. “Se trata entonces de poner en marcha esta idea que ha mencionado el secretario de Estado, Marco Rubio, cuando habla de ‘defender nuestro hemisferio’. Y eso, a mi juicio, es algo bastante agresivo respecto de un país que es justamente aquel al que Chile le exporta más”, afirmó.

“Yo no diría que cambié de opinión, pero si el presidente electo decide ir, lo menos que se puede esperar es que tenga una posición propia y no adhiera automáticamente a todas las cosas que está planteando Trump en el mundo. Porque en varias de ellas nosotros no vamos a estar de acuerdo”, dijo.

En ese sentido, recalcó que “lo mejor que podría ocurrir sería que el presidente electo planteara claramente que Chile tiene una tradición en materia de relaciones internacionales que ha sido sostenida por distintos gobiernos, no solo por los nuestros, sino también por gobiernos de derecha”.

“Y esta frase de que ‘Estados Unidos está de vuelta’… Mire, yo fui secretario general de la OEA durante diez años y, en ese período, Estados Unidos tenía una posición que a mí me parecía bastante más razonable. Trataba de no intervenir en los asuntos internos de las democracias de la región”, detalló.

“Los tiempos han cambiado mucho, pero creo que hay cosas de ese período que vale la pena rescatar”, agregó.

Debate por cable submarino con China

Consultado sobre las críticas al proyecto del cable submarino con China impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, Insulza descartó que se trate de una decisión imprudente.

“Como lo explicó el ministro ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, este proyecto es resultado de estudios y trabajo técnico. No se trata de si fue prudente o imprudente: cuando se presentan proyectos de inversión de este tipo hay que darles curso. Ahora bien, probablemente el momento no era el más oportuno, porque se trata de un gobierno que está terminando”, indicó.

El senador destacó que se trata de una iniciativa relevante para el desarrollo regional. “Todos queremos más inversión, y lo que aquí se está planteando es una inversión muy importante para unir dos continentes mediante un cable submarino”, sostuvo.

“En este caso estamos hablando de un cable destinado a servir al conjunto de la región. Ahora bien, insisto: probablemente el momento no era el más oportuno, porque todos sabíamos que iba a haber presión. Y seguramente —creo yo— el gobierno del señor Kast va a ceder a esa presión o la va a asumir como propia”, afirmó.

Finalmente, el senador insistió en que detrás del debate existe una disputa geopolítica mayor. “Lo que yo veo es que hubo un intento, a mi juicio bastante equivocado, de adherir al bloque que está tratando de armar el secretario de Estado Marco Rubio, para —como él dice— ‘defender’ el hemisferio”, planteó.

“¿Y qué significa eso? Significa que ustedes pueden exportar a China y a otros países, pero las inversiones no. Las inversiones quedarían sujetas a lo que otros decidan que se puede hacer o no”, concluyó.