Impactante caso en Los Ángeles: hombre muere después de intento de cortarse el pene en plena calle

Un hombre falleció durante la madrugada del sábado en el centro de Los Ángeles, Estados Unidos, luego de protagonizar un violento episodio de autolesiones que movilizó a equipos de emergencia y a la policía local.

De acuerdo con información entregada por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el hecho ocurrió cerca de las 3:40 am en las inmediaciones de Figueroa Street y Pico Boulevard, en el sector del centro de la ciudad, a pocos metros del centro de convenciones.

Las autoridades recibieron una llamada alertando sobre un individuo que se estaba provocando heridas graves en la vía pública. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron al hombre con lesiones severas. Pese a la presencia de personal de emergencia, la víctima fue declarada fallecida en el lugar.

Según antecedentes preliminares manejados por la policía, el hombre se habría infligido múltiples heridas con un objeto cortante, con el objetivo de cortarse el pene, indicaron medios como el New York Post. Sin embargo, las autoridades no han confirmado todos los detalles mientras continúa la investigación.

Tras el hallazgo, los agentes instalaron una carpa blanca para resguardar la escena y evitar que transeúntes observaran el cuerpo. Imágenes captadas en el lugar muestran que la zona fue acordonada mientras peritos realizaban los primeros procedimientos.

Por ahora, la identidad del fallecido no ha sido revelada. El caso quedó en manos de la oficina del forense del condado de Los Ángeles, que deberá confirmar las causas exactas de la muerte y avanzar en la identificación del hombre.