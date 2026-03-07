El creador de contenidos y aficionado al transporte público Nicometrazo (@nicometrazo) inició este sábado un particular desafío: viajar desde Santiago hasta la costa utilizando únicamente buses urbanos y rurales, documentando el recorrido en redes sociales.

El trayecto comenzó a las 7:57 de la mañana, cuando abordó una micro del sistema Red Movilidad para dirigirse al Metro. A las 8:29 ya se encontraba en la Línea 5 rumbo a tomar el bus interurbano I-35 con destino a Padre Hurtado, desde donde comenzaría la etapa rural del viaje.

Según relató en su hilo, tras 55 minutos de trayecto llegó a ese punto para continuar rumbo a Melipilla, donde arribó cerca de las 11:00 de la mañana, tras poco más de una hora de viaje adicional.

Durante el recorrido, Nicometrazo explicó en sus historias de Instagram que el objetivo era demostrar que es posible llegar a la playa sin tomar buses directos desde terminales, conectando distintos servicios locales entre pueblos.

“Hoy voy a hacer el desafío de ir de Santiago a San Antonio en micros por los pueblos”, comentó al inicio de la jornada.

La ruta incluyó varios transbordos y servicios rurales pagados incluso en efectivo, algo habitual fuera del sistema integrado capitalino.

Tras cerca de 4 horas y 40 minutos de viaje logró llegar a San Antonio. Desde allí continuó su travesía por el litoral central con la intención de alcanzar Algarrobo y recorrer otras localidades costeras como Cartagena, El Tabo, El Quisco e Isla Negra.