Dan a conocer tensa conversación de Julio César Rodríguez con directivos de Chilevisión que gatilló su salida

Este viernes, Chilevisión sufrió la pérdida tras 13 años de uno de sus rostros. Julio César Rodríguez dio a conocer su salida de la señal televisiva a través de un video.

La abrupta salida ha dejado diversas aristas y esta tarde en un nuevo capítulo de Hay que decirlo de Canal 13 se dio a conocer el motivo por el que el periodista dejó Chilevisión.

Matías Vega fue el encargado de entregar la información en el programa e indicó que le llegó la información desde dentro del canal.

“Hay algo que me llega a mi por un comentario, a través de una fuente donde habrían escuchado ayer a Julio César decir en algún momento que él se va a quedar como animador en el canal, como rostro, y ustedes como canal hagan lo que quieran, como diciendo que él iba a dar un paso al costado como ejecutivo, pero que seguía como animador”, explicó el panelista.

Vega continuó explicando que durante esta tarde, en primera instancia, Julio César Rodríguez había llegado a un acuerdo con los ejecutivos, pero todo tomó un brusco giro.

“Me cuentan que en Machasa corrían para acá, o para la oficina de allá, ahí es donde Julio César dice eso y da un paso al costado, pero él sigue como animador y hoy sale que él finalmente da un paso al costado con todo”, cerró el panelista de Hay que decirlo.