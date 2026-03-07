;

El lado oscuro de la mansión Neymar: las impactantes revelaciones de una empleada que llevó al astro brasileño a tribunales

El proceso judicial detalla problemas de salud y falta de pagos tras meses de servicio en su residencia de lujo.

Mario Vergara

El futbolista brasileño Neymar Jr. se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras ser objeto de una demanda por presunta sobreexplotación laboral.

Una ex cocinera de su residencia en Mangaratiba, Río de Janeiro, acusa haber sido sometida a jornadas extenuantes de hasta 16 horas diarias, las cuales le habrían provocado daños permanentes en la espalda y una severa inflamación en la cadera.

La acción judicial fue ingresada ante el Tribunal Regional del Trabajo de la 1ª Región e involucra tanto al delantero como a la empresa intermediaria que gestionó el contrato. Según el libelo, la mujer, cuya identidad permanece bajo reserva, se desempeñó en la propiedad entre julio de 2025 y febrero de 2026.

Aunque su contrato estipulaba una salida a las 17:00 horas, la denuncia asegura que frecuentemente debía trabajar hasta la medianoche, incluyendo fines de semana, para cubrir eventos sociales del jugador, publica Infobae.

Las “faenas críticas” de la mansión

De acuerdo a los detalles de la demanda, la trabajadora no solo preparaba el menú diario de Neymar, sino que debía cocinar para hasta 150 invitados de forma recurrente. Entre las tareas que habrían mermado su salud se mencionan el transporte manual de piezas de carne de 10 kilos, la carga de compras pesadas de supermercado y el mantenimiento de una postura de pie por periodos prolongados sin derecho a descanso.

La demandante ha presentado exámenes médicos que respaldan sus dolencias y solicita un pago total de 262.000 reales brasileños (aproximadamente 55 millones de pesos chilenos). Dicho monto busca cubrir indemnizaciones por despido injustificado, horas extras adeudadas, daños morales y una pensión vitalicia debido a las secuelas físicas que le impiden retomar sus labores habituales.

Un historial de conflictos laborales

Este episodio no es aislado en la carrera del astro. Mientras militaba en el PSG, Neymar ya había enfrentado una demanda similar en Francia, donde una trabajadora lo acusó de empleo irregular y condiciones abusivas en su propiedad europea.

Hasta el cierre de esta edición, ni el futbolista ni sus representantes legales han emitido declaraciones públicas sobre el proceso. El caso se mantiene en curso a la espera de una resolución por parte del tribunal laboral brasileño, en lo que promete ser un largo litigio por los derechos fundamentales de su personal doméstico.

