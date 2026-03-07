Los dos cambios que ensayó la U para jugar ante la U de Concepción por la Liga de Primera / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Con la Universidad de Chile programada para el lunes en torno a su partido por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026, no hay descanso para los azules este fin de semana.

Así las cosas, este sábado, el plantel trabajó en el Centro Deportivo Azul buscando afinar detalles de cara al juego contra la Universidad de Concepción.

Una de las soluciones inmediatas al equipo tras la eliminación de Copa Sudamericana está en el regreso de Matías Zaldivia, que estaba suspendido para el juego contra Palestino.

Así las cosas, en el ensayo en cancha, el central fue el obvio remplazante de Bianneider Tamayo, que se retiró lesionado del Nacional, al igual que Juan Martín Lucero.

En cuanto al “Gato”, Maximiliano Guerrero fue quien lo reemplazó en la ofensiva que trabajó esta jornada en el CDA.

Con ello, la formación de la U de Chile para recibir a la Universidad de Concepción sería con Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Marcelo Morales en mediocampo; dejando en ataque a Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Javier Altamirano.