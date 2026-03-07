;

Avioneta que viajaba desde Concepción capota al interior de la Viña Santa Cruz en Lolol

La aeronave cayó entre los parrones del recinto durante una maniobra de aterrizaje la tarde de este sábado.

Mario Vergara

Diario El Rancaguino

Diario El Rancaguino / Mario Vergara

Una aeronave menor protagonizó un grave accidente la tarde de este sábado al interior de la Viña Santa Cruz, ubicada en la comuna de Lolol, Región de O’Higgins. El suceso ocurrió cerca de las 16:00 horas, cuando la avioneta capotó entre los parrones del recinto vitivinícola, específicamente a la altura del kilómetro 22 de la Ruta I-72.

A bordo del aparato viajaban dos personas: el piloto, un hombre adulto, y una acompañante. A pesar de lo aparatoso de la caída, el reporte preliminar de Carabineros indica que ambos ocupantes resultaron con heridas que, en una primera instancia, fueron evaluadas como leves. Tras el rescate, la mujer fue derivada al Hospital de Lolol para realizar la constatación de lesiones y recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el personal del retén local, el vuelo se habría originado en la ciudad de Concepción. La principal hipótesis que maneja la policía es que el accidente se produjo mientras la aeronave realizaba maniobras para intentar aterrizar en la zona. No obstante, la dinámica exacta del impacto y las causas técnicas del siniestro serán determinadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo que ya asumió la investigación oficial.

Según reporta un medio local, las autoridades confirmaron que tanto la documentación del piloto como los registros de la avioneta se encontraban vigentes y en regla. Mientras los peritos trabajan en el sitio del suceso entre los cultivos de la viña, el procedimiento policial continúa en desarrollo para descartar cualquier otra anomalía técnica o humana.

