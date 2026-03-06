“Ya es bastante...”: Américo rompe en llanto sobre un escenario tras quiebre con Yamila Reyna
El cantante se presentó en el estadio de Mehuín y protagonizó un emotivo momento.
Américo reapareció en los escenarios este jueves al realizar su presentación en el estadio de Mehuín, comuna de Mariquina.
Esta fue la primera presentación del artistas tras el mediático quiebre con Yamila Reyna, situación que derivó en una demanda por violencia intrafamiliar.
Tras presentarse, Américo conversó con el programa Hay que Decirlo. Donde se le consultó sobre su relación con su ex esposa.
“Yo creo que decir todavía, el todavía hay que quitarlo, porque la verdad ni siquiera he tenido tiempo, espacios, y no me he permitido conectarme con mis emociones. Ha sido un tiempo complicado, tremendamente doloroso", comentó.
“Espero muy pronto poder conectarme con mi emoción real, y poder desprenderme de cosas que hoy tengo pero muy adentro. Hay algo de lo que no se ha hecho una pausa y no se ha hablado”, agregó.
“En este tiempo voy a ir sanando y cuidando a Domingo. Américo emerge hoy con mucha más fuerza para proteger justamente a esta otra parte”, complementó el artista.
Para finalizar, Américo realizó una reflexión sobre el autocuidado.
“Es tiempo de volver a quererme y amarme como no lo hacía hace muchísimo tiempo”, cerró.
