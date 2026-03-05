;

VIDEO. Exnúmero 1 del mundo y su travesía para escapar de la guerra: “Condujimos durante siete horas y tomamos dos aviones”

El tenista se encontraba junto a dos compatriotas más recluidos en Dubái durante el conflicto bélico en Medio Oriente.

Damián Riquelme

Exnúmero 1 del mundo y su travesía para escapar de la guerra: “Condujimos durante siete horas y tomamos dos aviones”

Erick W. Rasco

Tras finalizar la reciente edición del torneo ATP 500 de Dubái, jugadores, integrantes de cuerpos técnicos y personal del certamen se vieron impedidos de abandonar los Emiratos Árabes Unidos por la tensión marcada por una serie de bombardeos en diversas naciones de Medio Oriente.

En el lugar se encontraba atrapado el ex número uno del mundo, Daniil Medvedev, junto a sus compatriotas Karen Khachanov y Andrey Rublev. Finalmente, después de una semana de que haya terminado este campeonato, los deportistas pudieron abandonar la región.

Revisa también:

ADN

En conversación con la periodista Sofya Tartakova, el ruso dio detalles de cómo fue la travesía que tuvieron que realizar para poder salir de la zona de peligro hasta volver a Estados Unidos.

Condujimos hasta Omán durante siete horas. Fuimos los únicos que cruzamos la frontera. Nos quedamos allí una noche y al día siguiente volamos a Estambul (Turquía), pasamos la noche en un hotel y luego volamos a Los Ángeles”, contó Medvedev.

“Si contara todo el recorrido con los detalles... Te sientes como si estuvieras en una película de Hollywood, cruzando la frontera con otras personas, visitando Omán por primera vez“, confesó.

Después volamos juntos en avión a Estambul y después a Los Ángeles. Fue más fácil estar con ellos allí, porque son amigos, jugamos cartas, pero fue un viaje muy largo y duro”, cerró el tenista.

Ahora, Medvedev ha recibido luz verde para participar en el torneo de Indian Wells, que comenzará el próximo 9 de marzo. Tras superar los contratiempos que ponían en duda su asistencia, el tenista ruso ya se encuentra listo para competir en el desierto californiano y buscar un nuevo título del circuito ATP.

ADN Radio
