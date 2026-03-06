;

Exintegrante de “Detrás del Muro” rompe el silencio por su salida: “Todos pensamos que nos íbamos a quedar acá”

Además, reveló que “las amistades con los que yo tengo dentro del elenco sigue todo igual, con algunos más, con otros no tanto”.

A meses del regreso de Detrás del Muro a Mega, una de sus figuras más recordadas, María José Quiroz, entregó su versión sobre por qué no se sumó al equipo en esta nueva etapa.

En conversación con FMDOS, la actriz y comediante —conocida por personajes como Shirley, Dolores Alegría y Eva— aclaró que su salida no fue un quiebre, sino una decisión ligada a proyectos que la mantienen vinculada a Chilevisión.

El escenario, según explicó, se dio luego de un año positivo para el elenco, en el que varios integrantes se encontraban “dispersos” profesionalmente y debieron elegir camino. En ese contexto, Quiroz detalló que su determinación estuvo alineada con su participación en la nueva generación del Club de la Comedia y con el retorno del teatro en la señal donde ya estaba instalada.

“No es que yo dejara El Muro”: la explicación de su decisión y el vínculo con el elenco

En su relato, la actriz fue directa para aclarar la idea de que abandonó el proyecto. “No es que yo dejara El Muro”, afirmó, recordando que el programa no se realizaba desde hace años. En esa misma línea, explicó su recorrido televisivo posterior: “No lo veníamos haciendo hace muchos años… después yo seguí con Mi Barrio de Mega, Paola y Miguelito, después estuve con Copano en Mega”.

Quiroz agregó que, tras un periodo alejada, el proyecto volvió a activarse y se produjo el reencuentro con parte del equipo. “Estuve como seis meses fuera y se reintegra esto de El Muro… nos va como nos fue este año maravilloso y cada uno toma el rumbo (…) y no es nada más que eso”, sostuvo, reforzando que no existió un conflicto de fondo.

Sobre su relación actual con quienes siguieron en Mega, la comediante aseguró que los lazos se mantienen, con matices propios del tiempo y la convivencia laboral. “Las amistades con los que yo tengo dentro del elenco sigue todo igual, con algunos más, con otros no tanto”, dijo. Y remarcó su posición: “No he dejado nada, solo me quedé donde estábamos y que siempre todos pensamos que nos íbamos a quedar acá, pero las cosas no se dieron así”.

Al cerrar, enfatizó que no hubo ruptura con el grupo: “Nunca se ha dejado nada ni abandonado el grupo”.

