;

“Parece que los que querían tratar con amor a los delincuentes eran ellos”: el duro dardo de Vallejo a la derecha en pleno cónclave oficialista

La ministra cuestionó el respaldo del presidente electo, José Antonio Kast, al proyecto de conmutación de penas. Acusó al sector de querer liberar a “homicidas, violadores, femicidas y genocidas”

Mario Vergara

AGENCIAUNO

AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

En el marco del cónclave final de la administración del Presidente Gabriel Boric, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lanzó una de las críticas más frontales hacia la futura administración de José Antonio Kast y los parlamentarios de Chile Vamos. La controversia estalló tras el respaldo del mandatario electo al proyecto de conmutación de penas para reclusos adultos mayores, calificándolo como una medida “humanitaria”.

El cuestionamiento al “doble discurso”

Vallejo utilizó una frase irónica para responder a las críticas que el oficialismo recibió durante la campaña: “Parece que los que querían tratar con amor a los delincuentes eran ellos”.

Revisa también:

ADN

La ministra cuestionó la coherencia de la oposición, señalando que la ciudadanía no comprende cómo se promete “mano dura” mientras se impulsa un proyecto que, a su juicio, busca “abrir las puertas de las cárceles a homicidas, violadores, femicidas y genocidas”. Además, calificó como “preocupante y grave” que el presidente electo respalde formalmente esta iniciativa.

Cónclave en La Moneda: Desafíos del progresismo

La cita, que comenzó a las 15:00 horas, fue definida por Vallejo como un punto de partida para que las fuerzas progresistas dialoguen sobre los desafíos presentes y futuros, enfatizando que estas tareas no terminan con el cambio de mando el 11 de marzo.

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, describió el encuentro como un comité político “superamplio” que incluyó a gobernadores, alcaldes y parlamentarios. Elizalde reforzó la postura contra el proyecto de conmutación de penas, afirmando que “los delincuentes tienen que estar tras las rejas” y que la verdadera humanidad implica hacerse cargo del dolor de las víctimas.

El legado de Boric

Consultada sobre la posible creación de una fundación u oficina para defender el legado del Presidente tras dejar el cargo, Vallejo señaló que tales debates son para más adelante. Recalcó que, tras el 11 de marzo, cada autoridad asumirá tareas como militante o dirigente para evitar retrocesos en derechos sociales y asegurar que la riqueza llegue a todos.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad