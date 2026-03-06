“Parece que los que querían tratar con amor a los delincuentes eran ellos”: el duro dardo de Vallejo a la derecha en pleno cónclave oficialista

En el marco del cónclave final de la administración del Presidente Gabriel Boric, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lanzó una de las críticas más frontales hacia la futura administración de José Antonio Kast y los parlamentarios de Chile Vamos. La controversia estalló tras el respaldo del mandatario electo al proyecto de conmutación de penas para reclusos adultos mayores, calificándolo como una medida “humanitaria”.

El cuestionamiento al “doble discurso”

Vallejo utilizó una frase irónica para responder a las críticas que el oficialismo recibió durante la campaña: “Parece que los que querían tratar con amor a los delincuentes eran ellos”.

La ministra cuestionó la coherencia de la oposición, señalando que la ciudadanía no comprende cómo se promete “mano dura” mientras se impulsa un proyecto que, a su juicio, busca “abrir las puertas de las cárceles a homicidas, violadores, femicidas y genocidas”. Además, calificó como “preocupante y grave” que el presidente electo respalde formalmente esta iniciativa.

Cónclave en La Moneda: Desafíos del progresismo

La cita, que comenzó a las 15:00 horas, fue definida por Vallejo como un punto de partida para que las fuerzas progresistas dialoguen sobre los desafíos presentes y futuros, enfatizando que estas tareas no terminan con el cambio de mando el 11 de marzo.

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, describió el encuentro como un comité político “superamplio” que incluyó a gobernadores, alcaldes y parlamentarios. Elizalde reforzó la postura contra el proyecto de conmutación de penas, afirmando que “los delincuentes tienen que estar tras las rejas” y que la verdadera humanidad implica hacerse cargo del dolor de las víctimas.

El legado de Boric

Consultada sobre la posible creación de una fundación u oficina para defender el legado del Presidente tras dejar el cargo, Vallejo señaló que tales debates son para más adelante. Recalcó que, tras el 11 de marzo, cada autoridad asumirá tareas como militante o dirigente para evitar retrocesos en derechos sociales y asegurar que la riqueza llegue a todos.