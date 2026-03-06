Observatorios de Chile responden a informe de EE.UU. y descartan uso militar de proyectos astronómicos / fotograzia

Los principales observatorios astronómicos instalados en Chile salieron a responder al informe del Congreso de Estados Unidos que advierte sobre una supuesta expansión del poder espacial chino en América Latina.

Las instituciones científicas niegan que sus instalaciones tengan usos militares o formen parte de una red estratégica vinculada a Beijing.

El documento estadounidense, titulado “Pulling Latin America into China’s Orbit”, sugiere que proyectos presentados como cooperación científica o tecnológica podrían servir para fortalecer capacidades de vigilancia espacial con potencial aplicación militar.

Entre los países mencionados aparece Chile, donde se citan varias iniciativas relacionadas con infraestructura astronómica o satelital.

Desde el Observatorio Europeo Austral (ESO) rechazaron esa interpretación. La organización explicó que sus instalaciones tienen fines exclusivamente científicos y que su trabajo se orienta a la investigación astronómica desde tierra.

Photo Picture of a Modern Scientific Astronomical Observatory Telescope. / underworld111 Ampliar

Además, subrayaron que los datos generados por sus telescopios se comparten con la comunidad científica internacional luego de un periodo de uso exclusivo, de acuerdo con su política de datos abiertos y su enfoque de colaboración global.

También descartaron cualquier influencia china en su funcionamiento. ESO está conformada por 16 Estados miembros europeos y China no participa en sus decisiones ni en sus operaciones, explicaron.

“Poner a disposición los datos astronómicos hacia la comunidad”

Las universidades chilenas involucradas en proyectos mencionados en el informe también cuestionaron sus conclusiones, particularmente en relación con el China-Chile Astronomical Data Center, una iniciativa que se proyectaba en Santiago.

Desde la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) explicaron que el centro de datos surgió en 2015 como una colaboración con la Academia China de Ciencias y la empresa Huawei, con el objetivo de facilitar el acceso a datos astronómicos para investigadores.

La universidad enfatizó que “la misión del Data Center no es el mapeo de galaxias como indica el informe mencionado, sino que es poner a disposición los datos astronómicos hacia la comunidad internacional a través del Observatorio Virtual Chileno (ChiVO)”.