;

Observatorios de Chile responden a informe de EE.UU. y descartan uso militar de proyectos astronómicos

Instituciones científicas rechazaron las advertencias sobre una supuesta red espacial vinculada a China y aseguran que las iniciativas mencionadas tienen fines exclusivamente científicos.

Pablo Castillo

Observatorios de Chile responden a informe de EE.UU. y descartan uso militar de proyectos astronómicos

Observatorios de Chile responden a informe de EE.UU. y descartan uso militar de proyectos astronómicos / fotograzia

Los principales observatorios astronómicos instalados en Chile salieron a responder al informe del Congreso de Estados Unidos que advierte sobre una supuesta expansión del poder espacial chino en América Latina.

Las instituciones científicas niegan que sus instalaciones tengan usos militares o formen parte de una red estratégica vinculada a Beijing.

Revisa también

ADN

El documento estadounidense, titulado “Pulling Latin America into China’s Orbit”, sugiere que proyectos presentados como cooperación científica o tecnológica podrían servir para fortalecer capacidades de vigilancia espacial con potencial aplicación militar.

Entre los países mencionados aparece Chile, donde se citan varias iniciativas relacionadas con infraestructura astronómica o satelital.

Desde el Observatorio Europeo Austral (ESO) rechazaron esa interpretación. La organización explicó que sus instalaciones tienen fines exclusivamente científicos y que su trabajo se orienta a la investigación astronómica desde tierra.

ADN

Photo Picture of a Modern Scientific Astronomical Observatory Telescope. / underworld111

Además, subrayaron que los datos generados por sus telescopios se comparten con la comunidad científica internacional luego de un periodo de uso exclusivo, de acuerdo con su política de datos abiertos y su enfoque de colaboración global.

También descartaron cualquier influencia china en su funcionamiento. ESO está conformada por 16 Estados miembros europeos y China no participa en sus decisiones ni en sus operaciones, explicaron.

“Poner a disposición los datos astronómicos hacia la comunidad”

Las universidades chilenas involucradas en proyectos mencionados en el informe también cuestionaron sus conclusiones, particularmente en relación con el China-Chile Astronomical Data Center, una iniciativa que se proyectaba en Santiago.

Desde la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) explicaron que el centro de datos surgió en 2015 como una colaboración con la Academia China de Ciencias y la empresa Huawei, con el objetivo de facilitar el acceso a datos astronómicos para investigadores.

La universidad enfatizó que “la misión del Data Center no es el mapeo de galaxias como indica el informe mencionado, sino que es poner a disposición los datos astronómicos hacia la comunidad internacional a través del Observatorio Virtual Chileno (ChiVO)”.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad