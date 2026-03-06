;

Madre de cabo fallecido en Punta Arenas retira su cuerpo del SML y anuncia acciones legales: “A mi hijo lo mataron”

El joven militar murió durante un ejercicio de inmersión presuntamente no autorizado.

Nelson Quiroz

CAPTURA 24 HORAS

CAPTURA 24 HORAS

La mañana de este viernes, la madre del cabo segundo del Ejército Carlos Palacios Muñoz, de 27 años, llegó hasta el Servicio Médico Legal (SML) para retirar el cuerpo de su hijo, luego de que concluyeran las pericias destinadas a esclarecer las circunstancias de su fallecimiento en Punta Arenas.

El joven militar murió el pasado 4 de marzo, tras participar en un ejercicio de inmersión con equipamiento durante un entrenamiento que, según los antecedentes conocidos, no contaba con la autorización correspondiente. De acuerdo con el informe del SML, la causa de muerte fue asfixia por sumersión. El caso generó preocupación y abrió una investigación para determinar posibles responsabilidades dentro de la institución castrense.

ADN

Captura 24 Horas

En el marco de las diligencias, la Fiscalía Militar ordenó la detención de un capitán y un sargento primero del Ejército, quienes están siendo investigados por su presunta participación en los hechos. Desde la institución se indicó que la actividad se habría realizado al margen de los protocolos establecidos.

Revisa también

ADN

La familia del cabo ha cuestionado duramente lo ocurrido y apunta directamente a responsabilidades dentro del Ejército. “A mi hijo lo mataron y esto tiene que pagarse con cárcel. No puede quedar impune”, afirmó su madre a TVN Red Austral, asegurando además que llegará “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer lo ocurrido.

A estos antecedentes se suman los relatos de cercanos del joven militar. Su tío, Hugo Mena, reveló que el mismo día de la tragedia Palacios le envió mensajes en los que manifestaba preocupación por el ambiente en su nueva unidad. Según el familiar, el cabo habría comentado que no se sentía tranquilo y que estaba recibiendo malos tratos desde su llegada a la brigada.

Palacios llevaba cerca de dos semanas destinado en la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos” en Punta Arenas cuando ocurrió el fatal incidente. Mientras continúa la investigación judicial y administrativa, su familia insiste en que se determinen responsabilidades por la muerte del joven uniformado.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad