Chile y Canadá refuerzan alianza para combatir incendios forestales con nuevo plan de cooperación

CONAF y el Centro Interinstitucional de Incendios Forestales de Canadá (CIFFC) actualizaron su Plan Operativo para el intercambio de recursos en el manejo de incendios forestales.

El plan, que forma parte del Memorándum de Entendimiento suscrito previamente, busca fortalecer la colaboración y el intercambio de conocimientos técnicos en la prevención y control de incendios forestales.

La actualización fue firmada mediante videoconferencia por el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, y la directora ejecutiva del CIFFC, Kelsey Winter, junto a sus equipos técnicos.

Al respecto, Illesca sostuvo que “la actualización de este plan operativo incorpora aprendizajes de temporadas anteriores y nos permite mejorar la coordinación, capacitación y el intercambio de recursos de ambos países”.

Asimismo, se definió un plan de trabajo conjunto en capacitación, centrado en la formación de instructores en el uso de motobombas, motosierras y el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) avanzado, acciones que se alinean con la reciente adhesión de ambas instituciones a la Carta de Kananaskis.

Principales puntos de la carta del G7 sobre incendios forestales: