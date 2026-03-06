Chile y Canadá refuerzan alianza para combatir incendios forestales con nuevo plan de cooperación
La actualización consolida la cooperación internacional entre ambos países y la capacitación técnica frente a estos siniestros cada vez más complejos a nivel global.
CONAF y el Centro Interinstitucional de Incendios Forestales de Canadá (CIFFC) actualizaron su Plan Operativo para el intercambio de recursos en el manejo de incendios forestales.
El plan, que forma parte del Memorándum de Entendimiento suscrito previamente, busca fortalecer la colaboración y el intercambio de conocimientos técnicos en la prevención y control de incendios forestales.
La actualización fue firmada mediante videoconferencia por el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, y la directora ejecutiva del CIFFC, Kelsey Winter, junto a sus equipos técnicos.
Al respecto, Illesca sostuvo que “la actualización de este plan operativo incorpora aprendizajes de temporadas anteriores y nos permite mejorar la coordinación, capacitación y el intercambio de recursos de ambos países”.
Asimismo, se definió un plan de trabajo conjunto en capacitación, centrado en la formación de instructores en el uso de motobombas, motosierras y el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) avanzado, acciones que se alinean con la reciente adhesión de ambas instituciones a la Carta de Kananaskis.
Principales puntos de la carta del G7 sobre incendios forestales:
- El G7 advierte que en la última década se han registrado incendios forestales sin precedentes en todos los continentes.
- Estos siniestros ponen en riesgo vidas, dañan la salud, destruyen ecosistemas y generan costos de miles de millones de dólares.
- Los países se comprometen a fortalecer la cooperación internacional para prevenir, combatir y recuperarse de los incendios forestales.
- Promoverán prevención y mitigación mediante manejo forestal sostenible, soluciones basadas en la naturaleza y prácticas indígenas como quemas controladas.
- Se impulsará la educación y concienciación para reducir incendios causados accidental o intencionalmente.
- Se reforzará la preparación y respuesta global, usando tecnología, sistemas de alerta temprana y mejor intercambio de datos.
- Promoverán la restauración ecológica y reconstrucción tras los incendios, incluyendo infraestructura adaptada al riesgo.
- Se fomentará la investigación científica y participación comunitaria, incorporando conocimiento local e indígena.
- El G7 coordinará acciones con el G20 y organismos de la ONU, alineadas con el objetivo de detener la deforestación para 2030.
