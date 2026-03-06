;

Los beneficiados y afectados por el fallo del Tribunal de Disciplina: del descenso a pelear por la Copa Sudamericana

La resta de puntos a Unión La Calera le da aire en la tabla a dos equipos.

Carlos Madariaga

Los beneficiados y afectados por el fallo del Tribunal de Disciplina: del descenso a pelear por la Copa Sudamericana

La denuncia contra Unión La Calera terminó este viernes en un fallo dividido de la primera sala del Tribunal de Disciplina, donde se sentenció a los cementeros a perder dos partidos por 3-0.

A falta de que el elenco de la región de Valparaíso apele ante la segunda sala, habrá que esperar a aquello para ver el impacto de esta situación en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

En caso de que se mantenga a firme, Unión La Calera pasará a solo tener 3 puntos en vez de 9, cayendo del quinto al último lugar en la tabla, perdiendo cuatro goles a su favor.

Esta sentencia beneficia a Everton, que con el 3-0 por secretaría pasa a sumar 6 unidades, ubicándose de momento en el puesto 11, quedando con una diferencia de gol de -4 a 0, cuestión que los mete en chances de pelear por Copa Sudamericana, ubicándose a solo tres unidades de Colo Colo.

Otro que se beneficia es Cobresal, que sube a 10 unidades y diferencia de gol a favor (+4), cuestión que lo deja tercero y volviendo a ilusionarse con jugar Copa Libertadores.

Todos estos cambios dependerán del resultado de la apelación que hará Unión La Calera en los próximos días.

