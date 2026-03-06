Estas son las 5 películas que no te puedes perder en Netflix, MUBI, HBO Max y Prime durante marzo

El catálogo de películas en plataformas de streaming como Netflix, MUBI, HBO Max y Prime es amplio. Por ello, hemos seleccionado cinco títulos imperdibles que van desde el thriller psicológico y el cine criminal hasta la animación y la fantasía.

La lista incluye trabajos de directores ampliamente reconocidos, como Alejandro González Iñarritu, Denis Villeneuve y Rob Reiner. También hay espacio para una de las sorpresas más ingeniosas del cine animado moderno, dirigida por Phil Lord y Christopher Miller.

Desde relatos tensos sobre obsesión y violencia, hasta aventuras fantásticas con una estética particular. Estas son las imperdibles de este mes en la plataforma de streaming con más usuarios.

Misery (MUBI)

Año: 1990

Duración: 1 h 47 min

Director: Rob Reiner

Considerada una de las adaptaciones más recordadas de Stephen King, esta película destaca por la inquietante interpretación de Kathy Bates como Annie Wilkes, una admiradora obsesiva de las novelas del escritor Paul Sheldon (James Caan).

Tras rescatarlo de un accidente automovilístico cerca de su casa, la mujer lo mantiene cautivo para obligarlo a cambiar el destino de su personaje favorito. La actuación de Bates le valió el Oscar y convirtió a la cinta en un clásico del thriller psicológico que sigue vigente décadas después.

Sicario (Netflix)

Año: 2015

Duración: 2 h 1 min

Director: Denis Villeneuve

Este intenso thriller marcó un punto de inflexión en la carrera de Denis Villeneuve antes de dirigir superproducciones como Blade Runner 2049 y Dune.

La historia sigue a una agente del FBI interpretada por Emily Blunt, quien es reclutada para participar en una operación secreta contra los cárteles de droga en la frontera entre Estados Unidos y México. Con un tono oscuro y realista, la película también destaca por la poderosa presencia de Benicio del Toro.

The LEGO Movie (HBO Max/Netflix)

Año: 2014

Duración: 1 h 40 min

Directores: Phil Lord, Christopher Miller

Lo que parecía una simple adaptación basada en juguetes terminó convirtiéndose en una de las películas animadas más ingeniosas de la década. La historia sigue a un trabajador LEGO común, interpretado por Chris Pratt, que inesperadamente es señalado como la clave para salvar su mundo.

Con humor, acción y un enfoque muy creativo sobre la imaginación, la cinta logró conquistar tanto a niños como a adultos. Entre sus curiosidades, también cuenta con la participación de Will Ferrell.

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (Netflix)

Año: 2022

Duración: 2 h 39 min

Director: Alejandro González Iñarritu

El nombre remite al bardo, un concepto del budismo tibetano que describe el estado de tránsito en el que el alma, separada del cuerpo, queda suspendida entre una vida y la siguiente. En ese umbral se producen visiones y reflexiones sobre la existencia que se acaba de abandonar.

Alejandro González Iñárritu toma esa idea y la convierte en una metáfora de la experiencia migrante: alguien que, tras pasar demasiado tiempo lejos de su país, ya no se siente completamente parte ni del lugar que dejó ni del que lo recibió.

The Green Knight (HBO Max/Prime Video)

Año: 2021

Duración: 2 h 9 min

Director: David Lowery

Inspirada en un antiguo relato de la leyenda artúrica, esta película propone una visión distinta del género fantástico. El protagonista, Gawain (interpretado por Dev Patel) emprende un viaje para enfrentarse al misterioso Caballero Verde y demostrar su valor.

Más que una aventura tradicional, la cinta apuesta por una narrativa contemplativa y simbólica, acompañada de una estética visual muy llamativa que la ha convertido en una de las producciones de fantasía más singulares de los últimos años.