Desde “mejora la calidad de vida” hasta “baja demanda”: Gobierno y economistas reaccionan a caída de la inflación en Chile

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero, que no registró variación mensual. Con este resultado, la inflación acumulada en 12 meses descendió a 2,4% , la más baja desde agosto de 2020.

El secretario de Estado destacó la cifra y explicó: “¿Por qué es importante tener una inflación así de contenida? Porque los salarios suben y lo hacen más que la inflación; es decir, las familias pueden comprar más”.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau

“Llevamos casi tres años de crecimiento de salarios reales”, añadió. Luego indicó que, al inicio de este gobierno, la ciudadanía tenía “dos preocupaciones fundamentales: la situación económica , expresada en el alza de la inflación, y la seguridad”.

“¿Cómo estamos terminando? Entre el 2022 y el 2026, la inflación ha bajado de un 14% al 2,4%, y los homicidios han bajado en más de un 20%. De esa manera, mejora la calidad de vida de las personas (...) y entregamos una situación al país mucho mejor que la que nosotros recibimos″, cerró Nicolás Grau.

Economistas advierten bajada demanda

En tanto, el economista del Instituto Libertad, Gustavo Díaz, sostuvo que “una cifra anual de 2,4% significa que Chile ya está dentro del rango meta del Banco Central, lo que da estabilidad a la economía ”.

“Que los precios no suban permite que los salarios mantengan su valor. El costo de la vida se ‘congeló’ durante ese mes. Además, estos buenos datos presionan al Banco Central para que baje las tasas de interés (TPM)”, agregó.

“Esto hace que los créditos (hipotecarios, de consumo) sean más baratos y se reactive la inversión. También, como el IPC fue 0,0%, la UF no subirá durante el mes siguiente”, destacó Díaz.

Sin embargo, advirtió que la cifra del IPC “no es solo éxito de gestión del Baco Central, sino síntoma de que la gente está gastando menos (baja demanda), lo que indica una economía que aún no logra despegar”.