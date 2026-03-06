;

VIDEO. De la cancha al juguete: Mattel homenajea a figura del fútbol femenino con una Barbie exclusiva en el Día de la Mujer

La jugadora expresó su orgullo y apuntó a que “nuestro deporte ha llegado para quedarse”.

José Campillay

No hay dudas de que Barbie es una de las muñecas más populares del mundo, con una presencia importante en los hogares desde hace ya varios años.

A lo largo de la historia, su imagen ha sido asociada a parámetros de perfección, principalmente en lo que respecta a una belleza física. Sin embargo, con el pasar del tiempo ha ido evolucionando mucho más allá.

Durante las últimas décadas, Mattel ha apostado por incluir otras cualidades además del atractivo de su aspecto, por lo que la hemos visto con distintos roles y actividades.

Entre sus diversos trabajos y carreras, donde se ha desempeñado como modelo, modista, enfermera, cirujana, azafata, piloto de avión, CEO y hasta candidata presidencial, hoy vuelve a vestirse como deportista.

Sin embargo, en esta oportunidad se liga específicamente al fútbol y teniendo como inspiración a una reconocida futbolista profesional.

Se trata nada más y nada menos que de Chloe Kelly, delantera del Arsenal y seleccionada inglesa que fue homenajeada con su propia barbie en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La idea es reconocer su impacto a nivel global, pero también poner sobre la mesa una vez más el debate en torno a los trabajos de las mujeres, celebrando que se está estableciendo una igualdad y están presentes en escenario donde hace años atrás hubiera sido impensado.

A sus 28 años, la londinense se une a un selecto grupo de atletas que inspiran nuevas ediciones coleccionables de la firma que se ha convertido en mucho más que un juguete.

ADN

La muñeca de Kelly luce la equipación oficial de la selección inglesa femenina. Incluyendo las medias altas y su respectivo calzado deportivo, capturando el estilo habitual de la referente ‘Gunner’.

Estoy muy orgullosa de tener mi propia muñeca Barbie. Ver a una futbolista con una muñeca Barbie demuestra que nuestro deporte ha llegado para quedarse, hemos inspirado a muchas personas en la cancha, pero fuera de ella esto es enorme”, comentó la jugadora.

Asimismo, desde Mattel apuntaron que la figura celebra a Chloe como un verdadero “modelo a seguir”, haciendo que su legado vaya más allá de la cancha.

