Confirman el cierre de conocida zapatería en Santiago: anunciaron importantes descuentos

“Muchísimas gracias por la fidelidad”, dijo su dueño en un video publicado en las redes sociales. Ahí también aprovechó para dar una buena noticia.

Javier Méndez

Hace algunos días se confirmó el cierre de una conocida tienda de calzado en pleno Paseo Bulnes, en la ciudad Santiago.

Todo se trata de Q’Guay, una zapatería a pocos pasos del Metro Moneda y del Parque Almagro. Según su dueño, Zaul Méndez, las ventas no han sido las mejores.

En un video de diciembre, cuando informó la situación en sus redes sociales y se embarcó en una campaña para salvar el lugar, relató que incluso le iba mejor cuando vendía en la calle.

En otro registro definió el futuro para el espacio que abrió en abril de 2025 en el número 167 de la céntrica locación.

Muchísimas gracias por la fidelidad, gracias a los que nos visitaron, gracias por el cariño, por el apañe, por el sentimiento, por la conexión, por todo eso”, expresó el cabecilla del proyecto. Ahí también aprovechó para dar una buena noticia.

“Cerraremos las puertas de nuestra tienda, pero estaremos en una nueva ubicación que pronto les indicaré”, agregó Méndez.

En las últimas jornadas, el CEO también ha informado sobre promociones y descuentos a través de sus historias de Instagram. En estos casos, no hay devolución.

