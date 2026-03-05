“Se fue todo de las manos”: reconocida creadora de contenidos confiesa error en uno de sus videos

El pasado miércoles, la creadora de contenidos, Elizabeth Maestracci, más conocida como la “bombera más bella” de Chile, subió un video donde mostraba una supuesta agresión en su contra.

Maestracci mostró cómo una mujer la increpa en una supuesta escena de celos y cómo esta le lanzó un vaso de bebida en su rostro.

El registro se volvió viral, pero a las horas de ser publicado, este video fue eliminado.

A través de sus historias, la creadora de contenido aseguró que todo era falso y que ella misma había contratado a la actriz para este video.

En una serie de videos, Elizabeth Maestracci contó que la actriz contratada estaba molesta por las ‘funas’ que recibió.

“Nunca pensamos que iba a escalar tanto; se escapó totalmente de las manos”, explicó la creadora de contenidos.

“Era toda una actuación, vamos a calmarnos. Nos queda asumir lo que nos toque por graciositas, me salió el tiro por la culata”, cerró.