¿Adiós a ChatGPT? El polémico pacto con Estados Unidos que motiva un borrado masivo de su App y beneficia a sus rivales

OpenAI vive su mayor crisis de reputación desde el lanzamiento de ChatGPT tras llegar a un acuerdo para desplegar sus modelos de inteligencia artificial en redes clasificadas del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En medio de un tenso escenario a nivel internacional, la IA parece ser una herramienta fundamental para los involucrados en diversos conflictos geopolíticos con escalada bélica.

A raíz de esto, el renombrado Departamento de Guerra dio un importante paso al sellar un trato con OpenAI, buscando el beneficio propio en un momento clave, pero generando disconformidad entre la gente.

Esto, ya que el foco está puesto en el desarrollo de fines armamentísticos y recopilación masiva de datos de la población.

El conflicto se originó luego de EE. UU. pusiera fin a su relación con la empresa Anthropic al negarle el acceso sin restricciones a cierta información.

La compañía se opuso a que pudieran utilizar sus herramientas para espionaje masivo interno o para trabajar en armas que atenten contra la humanidad.

Además de publicaciones donde Donald Trump expresó su descontento apuntando a la firma como una “empresa radical de izquierda” y “woke”, desde el Pentágono cortaron el vínculo y se acercaron a un nuevo aliado: OpenAI.

Y si bien los desarrolladores de tecnología aseguraron tener las mismas condiciones que Anthropic, la letra pequeña fue la que convenció al gobierno estadounidense.

Apelaron a tecnicismo y lenguaje complejo para ocultar algunos detalles, pero se trabaja en torno a un mecanismo legal, haciendo que las ‘prohibiciones’ sean una especie de disfraz o sin contundencia.

Golpe en el mercado

Como era de esperarse, una vez que salió a la luz este acuerdo con el que la entidad detrás de ChatGPT podrá entregarle información privada, delicada y personal a Estados Unidos con diversos fines, se generó un gran revuelo en redes sociales y la comunidad.

Datos de la firma Sensor Tower muestran que las desinstalaciones de la app de ChatGPT en Estados Unidos se dispararon un 295 %, frente a un promedio no muy lejano temporalmente de apenas un 9 % diario. Asimismo, las descargas cayeron un 13 %. Esto, entre finales de febrero y comienzo de marzo.

Por otra parte, Claude, la inteligencia artificial de Anthropic, evidenció un notable crecimiento, escalando varios puestos en el ranking del mercado de las IA.

Ampliar

Para los expertos, las cifras evidencian un “voto de castigo” claro de los usuarios hacia la decisión de OpenAI de asociarse con el aparato militar del país norteamericano.

En paralelo, el hashtag #QuitGPT y campañas con el mismo nombre consigna, o Cancel ChatGPT han llamado a borrar la app y cancelar las suscripciones de pago.

De todas formas, es importante aclarar que Anthropic no mantiene una postura opositora a la guerra, ya que incluso fue utilizada en el reciente ataque a Irán; la diferencia es que puso sus límites claros.

Ahora solo queda esperar para ver de qué manera puede seguir mutando el mercado de la tecnología y ver cómo los nuevos conflictos geopolíticos incorporan aristas relacionadas con el uso de inteligencia artificial.