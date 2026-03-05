;

FOTO. “Es bonito volver...”: Cristián Campos retorna a la televisión tras ser sobreseído por denuncia de abuso sexual

El actor volverá a la actuación en la novela “Reunión de Superados” de Mega.

Nicolás Lara Córdova

“Es bonito volver...”: Cristián Campos retorna a la televisión tras ser sobreseído por denuncia de abuso sexual

Cristián Campos volvió a la actuación en televisión. El reconocido actor pasó fuera de la ‘pantalla chica’ producto de la denuncia de abuso sexual presentada en su contra por su hijastra, Raffaela di Girolamo.

Revisa también:

ADN

En agosto de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó cerrar la causa luego de considerar que los hechos denunciados correspondían a situaciones prescritas.

Campos, de 69 años, volvió a formar parte de una producción televisiva. Esta vez, el actor será parte de la telenovela Reunión de Superados de Mega.

El actor utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer su alegría por volver a la televisión.

“Bonito volver a trabajar”, escribió Cristián Campos junto a una serie de fotografías de diferentes momentos de la grabación.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad