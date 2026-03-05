“Es bonito volver...”: Cristián Campos retorna a la televisión tras ser sobreseído por denuncia de abuso sexual

Cristián Campos volvió a la actuación en televisión. El reconocido actor pasó fuera de la ‘pantalla chica’ producto de la denuncia de abuso sexual presentada en su contra por su hijastra, Raffaela di Girolamo.

En agosto de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó cerrar la causa luego de considerar que los hechos denunciados correspondían a situaciones prescritas.

Campos, de 69 años, volvió a formar parte de una producción televisiva. Esta vez, el actor será parte de la telenovela Reunión de Superados de Mega.

El actor utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer su alegría por volver a la televisión.

“Bonito volver a trabajar”, escribió Cristián Campos junto a una serie de fotografías de diferentes momentos de la grabación.