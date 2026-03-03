Este fue el momento que logró peak histórico en Viña 2026: más de 9,1 millones vieron el festival en total / Lucas Aguayo

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 confirmó su poder de convocatoria y se consolidó como el gran fenómeno televisivo del verano.

Según la medición Cross-Media de Ibope, el certamen, emitido por Mega entre el 22 y el 27 de febrero, superó los 9,1 millones de espectadores acumulados y registró un promedio de 1.623.459 personas por minuto durante sus seis noches.

La jornada más vista fue la del jueves 26 de febrero, con un promedio de 1.687.610 personas y un 46% de share. El peak se produjo a las 23:06 horas, cuando 2.583.904 espectadores seguían la presentación de Mon Laferte, quien recibió la Gaviota de Platino en un emotivo homenaje.

Su show se transformó en el momento más visto de toda la edición y en lo más sintonizado de la televisión chilena bajo el nuevo sistema Cross-Media. En total, esa noche fue vista al menos un minuto por 4,6 millones de personas.

El segundo lugar en audiencia lo ocupó la jornada del miércoles 25, liderada por Juanes, con un promedio de 1.623.394 personas por minuto y un alcance total de 4,5 millones de televidentes. Mientras que la noche inaugural destacó por las presentaciones de Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli, quedando en tercer puesto (1.572.594 personas promedio por minuto y un alcance total de 4,3 millones de televidentes).

También sobresalieron las actuaciones de Pet Shop Boys, Jesse & Joy y Bomba Estéreo, reafirmando la diversidad musical del evento.

Ignacio Mirchak, Country Manager de Ibope Chile, explicó que “las cifras reflejan la capacidad del festival para generar un verdadero ritual televisivo, donde momentos icónicos, como el homenaje a Mon Laferte, se transforman en puntos de alta concentración de audiencia que trascienden el rating promedio”.