Durante este jueves, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, conversó con ADN Hoy y abordó los casos de corrupción que han afectado al Poder Judicial, además de referirse al actual momento que atraviesa el máximo tribunal tras su reciente discurso de inauguración del año judicial.

“El discurso estuvo motivado porque, efectivamente, los hechos que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación han impactado gravemente la imagen, la credibilidad y la confianza que la sociedad debe tener en el Poder Judicial. Entonces pensé que lo fundamental era reconocer aquello y trabajar para recuperar esa confianza”, señaló.

En esa línea, sostuvo que “para eso es necesario tener focos de acción claros: la probidad, la transparencia, la oportunidad en las respuestas que dan los tribunales y también los vínculos internos. Porque somos un servicio de justicia que debe relacionarse con otras instituciones que también participan en esta tarea”, explicó.

“En torno a eso debe existir una hoja de ruta, y el Poder Judicial la tiene a través de su plan estratégico, que justamente aborda esos ejes. Por eso estimé necesario hacer una variación en la forma tradicional de presentar la cuenta pública, para decir con claridad que estamos impactados por lo ocurrido, pero que también estamos actuando para superarlo”, indicó.

En relación con las críticas sobre eventuales diferencias en el acceso a la justicia, la presidenta del máximo tribunal fue enfática. “Hay que tener presente que la justicia debe ser igual para todos. Todos tienen derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial, probo e independiente, que aplique la ley y la Constitución”, afirmó.

“Esto de la justicia para ricos y para pobres es algo que se comenta mucho, pero señalarlo de manera tan general requiere un análisis más particular, caso a caso. Yo no he hablado tan abiertamente de que exista una justicia distinta. Usted habla más bien de la percepción”, sostuvo.

En esa misma línea, agregó que “puede existir la idea de que algunas personas reciben respuestas más favorables debido a todo lo que se ha conocido últimamente, a estos actos de corrupción que se han develado. Pero insisto: la gran mayoría de los miembros de la judicatura son personas probas que cumplen su función de fallar conforme al debido proceso, a la Constitución y a las leyes de la República”.

“Casos aislados”

Consultada sobre si los casos conocidos corresponden a situaciones aisladas, Chevesich planteó que, “evidentemente, esa es mi percepción: que se trata de casos aislados. Además, cualquier decisión judicial puede ser impugnada mediante los recursos que establecen los códigos de procedimiento”, dijo.

“Se han dado a conocer actos de corrupción que están ocurriendo en distintas instituciones. Eso es evidente, partiendo por el propio Poder Judicial, lo cual no puedo negar. Pero también se han conocido casos en otras instituciones, como Gendarmería”, indicó.

Y cerró añadiendo que “también hemos visto situaciones contrarias a la probidad en el uso de licencias médicas con salida restringida. Es decir, en distintas instituciones que forman parte del aparato estatal se han ido revelando actos de corrupción”.