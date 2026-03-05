;

“No le estamos tirando cosas a la U”: Bryan Carrasco aclara un episodio tras el triunfo de Palestino en la Sudamericana

“Que no se malinterprete”, comentó el delantero a raíz de una canción que sonó mientras los jugadores de Palestino abandonaban el Estadio Nacional.

Este miércoles por la noche, Palestino se instaló en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras eliminar a Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Luego del partido, Bryan Carrasco abandonó el estadio cantando y bailando la canción “Un año más” de La Sonora de Tommy Rey, melodía que sonó a través de un parlante que llevaba el delantero del cuadro “árabe”.

Sin embargo, para no generar polémica, Carrasco conversó con los medios presentes y aclaró que la canción no iba dedicada a la U. “Que no se malinterprete. Es un año más que Palestino va a jugar Copa Sudamericana. No vayan a pensar que le estamos tirando cosas a la U”, señaló.

“Sabíamos que en esta fase nos jugábamos algo importante, así que hoy salimos a jugar con el corazón. Entramos a la cancha a defender a toda la gente que trabaja con nosotros en el día a día y luchamos hasta el último minuto para llevarnos el triunfo”, comentó el extremo derecho sobre la victoria ante los azules.

Por último, Bryan Carrasco remarcó que Palestino es un equipo copero. “Sabemos jugar estas instancias. Ya llevamos cuatro victorias jugando esta fase de la Copa Sudamericana y queremos que la historia siga a favor de nosotros”, concluyó.

