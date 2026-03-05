La nueva generación de consolas cada vez más cerca: Xbox anuncia el Project Helix y promete redefinir el mercado

El mundo gamer se mantiene activo y con muchas novedades por parte de los diferentes líderes en el mercado y elevando el hype entre la comunidad con miras al futuro.

Bajo este escenario, Microsoft soltó un verdadero bombazo que llegó a remecer la industria y marcando un momento clave para lo que se aproxima.

De manera concreta, se anunció el proyecto para su nueva generación de consolas. Fue la propia CEO de Xbox, Asha Sharma, quien compartió la noticia con un misterioso teaser.

A través de redes sociales hizo hincapié en el “compromiso con el regreso de Xbox incluyendo Project Helix, el nombre clave para nuestra consola de próxima generación".

La jefa de Microsoft Gaming reveló que la sucesora de Series X|S se desarrolla bajo este nombre de código que reemplaza la referencia previa a Magnus, asociada al chip en desarrollo por AMD, y marca un hito en la estrategia post-retiro de Phil Spencer.

Sharma confirmó que Project Helix priorizará el rendimiento superior y permitirá ejecutar títulos tanto de consola Xbox como de PC, reafirmando los rumores sobre una experiencia híbrida.

Esto posiciona al dispositivo como un hub definitivo para gamers, potencialmente con acceso a plataformas como Steam o Epic Games Store, según filtraciones validadas.

En su publicación, añadió: “Project Helix será líder en rendimiento y reproducción de juegos de Xbox y PC. ¡Espero poder hablar más sobre esto con socios y estudios en mi primera GDC la semana que viene!”.

Próximos anuncios

Ahora, se espera que Microsoft entregue más detalles sobre esta nueva consola de videojuegos en la Game Developers Conference (GDC) 2026, programada del 9 al 13 de marzo en el Moscone Center de San Francisco, California.

El evento servirá para profundizar en especificaciones y alianzas, en un contexto cargado de expectativas por un lanzamiento tentativo especulado hacia 2027.

Especificaciones rumoreadas

Aunque por el momento no hay datos oficiales, fuentes técnicas especializadas estiman un hardware premium con bus de 192 bits para hasta 48 GB de GDDR7, APU de 408 mm² en TSMC N3P, 70 CU RDNA 5 (68 activas) y NPU XDNA3 de hasta 110 TOPS.

Por su parte, algunos analistas proyectan un precio entre $800 y $1200 dólares, rompiendo estándares por su potencia.