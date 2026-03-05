Golpe en el mundo gamer: PlayStation cambia su estrategia y toma drástica decisión sobre el lanzamiento de videojuegos

El panorama gamer se mantiene bastante activo y complejo respecto a la distribución de videojuegos y su accesibilidad dependiendo de cada consola.

Hay que recordar que en la actualidad, los datos e informes oficiales, mantienen a PlayStation en lo más alto del mercado, reafirmando su reinado a través de los años.

Sin duda alguna, uno de los puntos fuertes que ofrecen desde Sony Interactive Entertainment (SIE) es el variado catálogo de títulos exclusivos.

Y si bien desde hace ya un buen tiempo se viene hablando de una globalización, con la posibilidad de que SIE diversifique la distribución de sus juegos, recientemente se anunció una mala noticia para la comunidad.

La compañía decidió dar por finalizada su estrategia de portabilidad, con la cual muchos éxitos de las consolas pudieron llegar a los computadores; God of War, Marvel’s Spider-Man y The Last of Us son algunos de los ejemplos más relevantes.

De esta manera, se reconfigura el panorama de la industria volviendo a poner el foco en la exclusividad de las consolas de PlayStation.

Asimismo, es importante aclarar que esta acción no afectará el apartado multijugador ni mucho menos el crossplay en aquellos videojuegos respectivos.

Con esto, parece que las grandes firmas del mercado dan un paso atrás en la idea de acabar con los exclusivos. A pesar de que Microsoft ya rompió las barreras hace tiempo, Nintendo y ahora PlayStation mantiene firmes sus posturas.

Hoy, en un momento de incertidumbre gamer, solo queda esperar para ver cómo se desarrolla la distribución de títulos lanzados para PS5. En este sentido, se estima que Ghost of Yotei no llegará a PC y volveremos a tener muchos estrenos únicamente para PlayStation 5 y la futura PS6.