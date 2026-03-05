;

VIDEO. “Me encanta pararme y decir que somos la primera pareja gay en una película de terror”

La confesión reaviva un debate que lleva casi 30 años entre seguidores de “Scream”.

Nelson Quiroz

CAPTURA

CAPTURA

A casi tres décadas del estreno de Scream, una antigua teoría de los fanáticos volvió a tomar fuerza luego de que el actor Matthew Lillard comentara públicamente la relación entre los personajes Billy Loomis y Stu Macher.

Durante un panel reciente, el intérprete se refirió con humor a la lectura que muchos seguidores han hecho durante años sobre la dinámica entre ambos personajes.

Según explicó, no le incomoda la interpretación de algunos fans que ven una posible tensión romántica entre Stu y Billy, papel interpretado por Skeet Ulrich. Incluso bromeó con la idea de que podrían considerarse “los primeros esposos del terror”.

ADN

CAPTURA

El actor también aprovechó el momento para enviar un mensaje de apoyo a la comunidad LGBTQ+, señalando que en un contexto marcado por divisiones y hostilidad es positivo celebrar la diversidad. “Hay mucho odio en el mundo ahora mismo. Me encanta poder decir que somos la primera pareja gay en una película de terror”, comentó ante el público.

Revisa también

ADN

Desde el estreno de la película dirigida por Wes Craven en 1996, los fanáticos han debatido sobre la intensa complicidad entre los dos personajes. Aunque la historia nunca presentó explícitamente una relación romántica, la química entre Billy y Stu se convirtió con los años en uno de los elementos más comentados del filme dentro de la cultura pop.

@flwereval

STUILLY: friendly reminder that they are still doomed yaoi 💔 cc: me audio: @a #stu #billy #scream #fyp

♬ original sound - val

Las declaraciones de Lillard fueron bien recibidas por parte del fandom, especialmente entre quienes interpretan ese vínculo como un posible subtexto dentro del género slasher.

Mientras tanto, los actores volverán a coincidir en la pantalla este año, aunque no en la saga de Ghostface, sino en Five Nights at Freddy’s 2, la secuela del exitoso thriller inspirado en el popular videojuego.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad