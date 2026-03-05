A casi tres décadas del estreno de Scream, una antigua teoría de los fanáticos volvió a tomar fuerza luego de que el actor Matthew Lillard comentara públicamente la relación entre los personajes Billy Loomis y Stu Macher.

Durante un panel reciente, el intérprete se refirió con humor a la lectura que muchos seguidores han hecho durante años sobre la dinámica entre ambos personajes.

Según explicó, no le incomoda la interpretación de algunos fans que ven una posible tensión romántica entre Stu y Billy, papel interpretado por Skeet Ulrich. Incluso bromeó con la idea de que podrían considerarse “los primeros esposos del terror”.

CAPTURA Ampliar

El actor también aprovechó el momento para enviar un mensaje de apoyo a la comunidad LGBTQ+, señalando que en un contexto marcado por divisiones y hostilidad es positivo celebrar la diversidad. “Hay mucho odio en el mundo ahora mismo. Me encanta poder decir que somos la primera pareja gay en una película de terror”, comentó ante el público.

Desde el estreno de la película dirigida por Wes Craven en 1996, los fanáticos han debatido sobre la intensa complicidad entre los dos personajes. Aunque la historia nunca presentó explícitamente una relación romántica, la química entre Billy y Stu se convirtió con los años en uno de los elementos más comentados del filme dentro de la cultura pop.

Las declaraciones de Lillard fueron bien recibidas por parte del fandom, especialmente entre quienes interpretan ese vínculo como un posible subtexto dentro del género slasher.

Mientras tanto, los actores volverán a coincidir en la pantalla este año, aunque no en la saga de Ghostface, sino en Five Nights at Freddy’s 2, la secuela del exitoso thriller inspirado en el popular videojuego.