VIDEOS. Así es el emotivo videojuego que te pone en las patas de un perrito que escapa del cielo para reencontrarse con su dueño

Tras conquistar PC con reseñas “extremadamente positivas” en Steam, My Little Puppy llegará el 29 de mayo a Nintendo Switch y PS5 con una historia que promete hacer llorar a los amantes de las mascotas.

Pablo Castillo

Así es el emotivo videojuego que te pone en las patas de un perrito que escapa del cielo para reencontrarse con su dueño

My Little Puppy debutó primero en PC en noviembre de 2025 y su paso por esa plataforma fue más que auspicioso.

En Steam acumula valoraciones “extremadamente positivas”, reflejo de la buena recepción que tuvo entre los jugadores. Ahora, el título se prepara para llegar a Nintendo Switch y a Switch 2 el 29 de mayo de 2026.

La trama pone en el centro a Bong-gu, un cachorro que, tras ser abandonado, logra encontrar un hogar y vivir años felices junto a su dueño. Cuando su vida llega a su fin, cruza el llamado puente del arcoíris y despierta en un apacible “cielo perruno”, rodeado de praderas y otros animales.

Sin embargo, en medio de esa calma detecta un aroma inconfundible: el de su papá. Convencido de que no puede ignorar esa señal, decide huir del paraíso y lanzarse a una búsqueda que podría no ser tan segura como parece.

El objetivo del jugador será guiarlo en esa travesía por el más allá, ayudándolo a superar obstáculos y peligros para reencontrarse con su ser querido.

Un mensaje reconfortante

La desarrolladora explica que esperan ofrecer un mensaje reconfortante tanto a quienes anhelan volver a ver a un compañero irremplazable como a quienes enfrentan una despedida inevitable.

Además de su estreno en Switch, el juego también estará disponible este año en PlayStation 5, ampliando su llegada a consolas junto con su lanzamiento del 29 de mayo.

